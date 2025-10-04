ETV Bharat / state

सोनिया गांधी की सलाहकार समिति में बैठते थे नक्सल फ्रंटलाइनर्स- सिसोदिया

जवाब- सरगुजा से नक्सलवाद खत्म करने में बलरामपुर के तत्कालीन एसपी SRP कल्लूरी साहब की बड़ी भूमिका रही है. उसमें उनको दो चीजों का सपोर्ट था. एक तो डिपार्टमेंटल लीडरशिप जैसे कि डीजीपी उस समय ओपी राठौर साहब थे और विश्व रंजन साहब भी रहे, तो ये नक्सलवाद की समझ रखते थे और उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था.

सरगुजा: नक्सल मोर्चे को लेकर अब दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और हर बार नक्सल मोर्चे पर वो संजीदा दिखते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार भी नक्सल मोर्चे पर पूरी तरह संकल्पित है. एक बार फिर अमित शाह छत्तीसगढ़ में हैं, क्या इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर नक्सल वाद का खात्मा संभव है, इससे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ में जहां नक्सलवाद ख़त्म हुआ वहां क्या-क्या हुआ था, इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमने सरगुजा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया से बातचीत की.

दूसरी बात ये थी कि यहां की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने भी कल्लूरी साहब के एक्शन पर काउंटर नही किया, मतलब उनकी भी एक मौन सहमति थी की इसको फिनिश होना चाहिए, तब कल्लूरी साहब ने इसको किया, हालांकि उन्होंने जो किया वो अन्य अधिकारी नहीं कर पाए उसके पीछे कारण ये था कि वो खुद जंगलों में जाते थे, जब एसपी खुद जंगल में जाएगा तो जाहिर है कि कॉन्स्टेबल भी जाएगा"

सवाल- गोली और कार्रवाई के अलावा और क्या पहलू थे जिससे यहां नक्सलवाद खत्म हुआ?

जवाब- बंदकू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि तत्कालीन एसपी का एक अपना नेटवर्क था, बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में जाएं तो उनके लोग अभी भी हैं, लोग उनको याद करते हैं और संपर्क में भी हैं, जबकि पुलिस के अन्य अधिकारी ना तो लोगों से संवाद बनाते हैं और जब यहां से जाते हैं तो पूरी तरह उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है.

कल्लूरी साहब का नेटवर्क था और उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी जिस कारण नक्सल उन्मूलन हो सका. कानूनी कार्रवाई के अलावा कल्लूरी साहब गांव वालों के सुख-दुख में जाते थे, बुलाया तो गए, नहीं बुलाया तो भी जाते थे. ये सबसे बड़ा था कि उनका एक फैमिली नेटवर्क था.

सरगुजा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया से बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- क्या ये सही है कि, नक्सलवाद नहीं होता तो उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज होती?

जवाब- विकास और नक्सलवाद के संघर्ष को मैं नहीं मानता हूँ. ऐसा नहीं है कि, नक्सलवाद के कारण विकास अवरुद्ध हुआ है. विकास 2 तरह का है एक तो आपने जंगल काटकर बिल्डिंग बना दी और दूसरा डेवलपमेंट ये है कि आपने उसको संरक्षित करके रखा है जैसे आप अमरकंटक चले जाएं, आप बस्तर की वादियों में चले जाएं तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत समृद्ध है. तो विकास आप किसको मानेंगे ये तय करना होगा, क्योंकि जंगल काटकर कॉलोनी बनाना इसको विनाशकारी विकास कहते हैं, और एक होता है समृद्धिशाली विकास, पहले ये तय करना होगा की नीति निर्माता विकास किसको मानते हैं.

सवाल- उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में पनपता रहा इसकी वजह क्या है?

जवाब- बस्तर में जो नक्सलवाद पनप रहा है उसका एक कारण ये भी रहा कि वहां राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी. अब जो सरकार आई है राज्य और केंद्र सरकार वो इस विषय पर संवेदनशील भी है और गंभीर भी है. इससे नक्सली बैकफुट पर हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप अभी पूरी तरह इस मुद्दे पर कटिबद्ध है और ये ख़त्म होगा. 6 महीने का डेवलपमेंट सकारात्मक दिखा है.

छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही और उस समय सोनिया गांधी की जो सलाहकार समिति थी उसमे कई नक्सल फ्रंटलाइनर्स बैठते थे. जैसे जॉन रेज, अरुन्धती राय इनका पूरा परिवार, तो इस तरह के लोग वहां पर थे, ऐसे में यहां कल्लूरी साहब को भी दिक्कत आती थी बस्तर में भी दिक्कत आती थी- राजेश सिंह सिसोदिया, सामाजिक कार्यकर्ता

यहाँ मान लीजिए कोई एनकाउंटर होता था तो केंद्र सरकार की एक अलग टीम थी जो इन लोगों को बाधित करती थी, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो रमन सिंह यहां थे. तब ठीक था लेकिन फिर बीच में भूपेश बघेल की सरकार रही उस समय एक डीजीपी ने नक्सल समर्थन में ऐसे बयान दिए जिसमें पुलिस का मनोबल भी गिरा. आज जो डीजीपी हैं अरुण देव गौतम साहब उनमें प्रबल इच्छाशक्ति है उन्होंने भी नक्सलवाद को सरगुजा और जशपुर में बहुत करीब से देखा है, मेरा मानना है कि अभी केंद्र और राज्य की लीडरशिप और पुलिस के जो टॉप कॉप जो हैं उन सबमें इच्छा शक्ति प्रबल है.