कांगड़ा: पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने ब्यास नदी में उफान ला दिया है. इस उफान के बीच मंड क्षेत्र में रियाली पुल के पास बने टापू पर करीब 25 बेजुबान गौवंश तीन दिनों से भूखे-प्यासे फंसे हुए थे. जब यह खबर समाजसेवी रमेश कालिया तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए इंसानियत का फर्ज निभाया. वहीं, इस नेक काम में कालिया की नू मोहम्मद और संजीव अली ने की.

समाजसेवी रमेश कालिया ने बताया जब से पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. तब से वह लोगों की मदद करने के लिए लगातार मंड क्षेत्र में आ रहे है और जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे है.

गौवंशों की मदद को आगे आए रमेश कालिया

समाजसेवी रमेश कालिया ने कहा, "वह बीते दिन भी मंड क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आए हुए थे. इस दौरान यहां पर उन्हें एक कुत्ता मिला, जो उन्हें देखकर जोर-जोर से भौंकने लगा. मुझे लगा जैसे वह मुझसे से कुछ कहना चाहता हो. मैं कुत्ते के पीछे-पीछे चला और कुत्ता मुझे उस जगह ले गया, जहां पर यह बेजुबान पशु टापू पर फंसे थे. कालिया ने उसी वक्त यह निर्णय लिया कि टापू पर फंसे हुए बेजुबानों तक चारा किसी भी हालात में पहुंचाया जाएगा".

नूर और अली ने गौवंशों तक पहुंचाया चारा

रमेश कालिया ने सबसे पहले चारे की व्यवस्था की और फंसे हुए गोवंश तक पहुंचाने की ठानी, लेकिन यह काम आसान नहीं था. तेज लहरों में नाव लेकर जाना मौत को दावत देने जैसा था. ऐसे कठिन समय में भूतपूर्व सैनिक एवं नाव संचालक नूर मोहम्मद और संजीव अली ने कालिया का साथ दिया. दोनों ने उफनती लहरों पर नाव के जरिए चारा टापू तक पहुंचाया. उनके इस कदम से बेजुबान गौवंश को राहत मिली है.

संजीव अली ने बताया, "समाजसेवी रमेश कालिया ने उन्हें सूचना दी कि रियाली में कुछ बेसहारा पशु एक टापू नुमा जगह पर पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं और उन पशुओं तक चारा पहुंचना है. पहले उन्होंने इन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की और नूर मोहम्मद की मदद से उफनती धाराओं को नाव से पार कर हरा चारा पशुओं तक पहुंचाया".

लोगों ने की नेक काम की प्रशंसा

अब पूरे क्षेत्र में रमेश कालिया, नूर मोहम्मद और संजीव अली की इस नेक काम की चर्चा हो रही है. वहीं, स्थाना गांव के निवासी बाली शर्मा और उमित भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी टीम को इस अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया. स्थानीय मंगल सिंह ने कहा कि जब इंसानियत जागती है तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हार मान जाते हैं.

