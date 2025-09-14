ETV Bharat / state

'जिनका कोई नहीं, उनका पाली सरदार', कौन हैं लखीमपुर खीरी के समाजसेवी, जिन्होंने 3 हजार शवों का कराया अंतिम संस्कार

लखीमपुर खीरी: इन दिनों पितृ पक्ष चल रहा है. मान्यता है, कि इस समय मृतक की अस्थियां विधि-विधान से प्रवाहित की जाएं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है. लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रामघाट श्मशान घाट का दृश्य किसी को भी झकझोर सकता है. यहां एक कमरे में करीब 400 मृतकों की अस्थियां पोटलियों में लटकी हुई हैं. इन अस्थियों को उनके परिजनों ने भुला दिया है. हालांकि इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने बीड़ा जिले के ही एक समाजसेवी ने उठाया है. इतना ही नहीं, वह अब तक 3000 से ज्यादा अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार भी करा चुके हैं.

लखीमपुर खीरी जिले का नाम आते ही एक शख्स की चर्चा जरूर होती है. वह नाम समाजसेवी जसपाल सिंह पाली का है. 2011 में उन्होंने शहीद भगत सिंह निःस्वार्थ सेवा समिति नामक NGO की स्थापना की. तब से लेकर आज तक वह मृतकों के अंतिम प्रहरी बन रहे हैं. जिला अस्पताल हो या पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले अज्ञात शव, या फिर वह परिवार जो आर्थिक तंगी की वजह से परिजन का अंतिम संस्कार कराने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह संस्था काम करती है.

जसपाल सिंह पाली उन अज्ञात शवों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार कराते हैं. पाली का मानना है, कि हर इंसान को जीवन के बाद सम्मानजनक विदाई का हक है. यही कारण है, कि वह इन शवों को अपने परिवार जैसा मानकर दाह संस्कार कराते हैं.

सरदास सिंह पाली से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

3000 से अधिक अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार: जसपाल सिंह पाली ने बताया कि उनकी संस्था ने करीब 3000 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कराया है. इसके अलावा, हर वर्ष पितृ पक्ष के दौरान जसपाल पाली और उनकी टीम अज्ञात मृतकों की अस्थियां एकत्र करती है और पूरे विधि-विधान के साथ फर्रुखाबाद जाकर गंगा में प्रवाहित करती है. इस वर्ष भी उनकी संस्था ने 70 अज्ञात शवों की अस्थियां प्रवाहित की हैं.