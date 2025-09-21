ETV Bharat / state

मासूमियत पर लगे जख्मों की मरहम हैं अर्चना अग्निहोत्री, जागरूक कर ला रहीं समाज में बदलाव

नई दिल्ली: इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर से हो रही है. नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों के पूजन अर्चन का विधान है. वहीं समाज में आज भी ऐसी महिलाएं हैं, जो देवी की भूमिका निभा रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं अर्चना अग्निहोत्री, जिन्होंने समाधान अभियान की स्थापना की जो कि बीते एक दशक से बाल यौन उत्पीड़न को लेकर काम कर रहा है. जब सब खामोश थे तब अर्चना ने "चुप्पी तोड़ - हल्ला बोल" अभियान की शुरुआत की, जो सिर्फ नारा नहीं, बल्कि ऐसे तमाम मासूमों की पुकार है जो कि कभी ना कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं.

दिल्ली के मूलचंद इलाके की अर्चना अग्निहोत्री ने बताया, 2015 में समाधान अभियान की शुरुआत की गई. शुरुआत में समाधान अभियान की तरफ से बाल यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रतिभाग किया था. स्कूल के स्टाफ ने समाधान अभियान द्वारा आयोजित की गई वर्कशाप की न सिर्फ सराहना की, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए इस तरह के और वर्कशॉप आयोजन करने की बात कही. इसके बाद हमने अभिभावकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया. हमारे अभिभावकों के साथ ये पहले वर्कशॉप थी जोकि दो घंटे तक चली. वर्कशॉप के बाद कई अभिभावकों ने कहा कि हमारे साथ बचपन में इस तरह का चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज हुआ है और आज भी जब वह हमें याद आता है तो तकलीफ होती है.

अर्चना अग्निहोत्री, फाउंडर, समाधान अभियान (ETV Bharat)

देशभर में किया गया जागरूक: इसके बाद 'समाधान अभियान' का सफर लगातार आगे बढ़ता गया. बीते एक दशक में समाधान अभियान की तरफ से बाल यौन उत्पीड़न और पाक्सो एक्ट के बारे में तकरीबन आठ लाख लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जागरूक किया जा चुका है. इसमें से 75 फीसदी नाबालिग हैं. इस अभियान को संचालित करने के लिए अर्चना अग्निहोत्री में अपनी जमा पूंजी लगाई. उन्होंने इस क्षेत्र में किया गया कार्य उनके दोस्तों और परिवार वालों को काफी सराहनीय लगा. इसके बाद लोगों ने उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देना शुरू किया.

2022 में खत्म हुई फंड की दिक्कत: अर्चना ने बताया कि अभियान की शुरुआत होने के बाद तकरीबन 7 सालों तक छोटे-छोटे डोनेशन हमें मिलते रहे, जिससे हमने अपनी मुहिम का संचालन जारी रखा. करीब सात साल बाद 'समाधान अभियान' ने बहुत तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी. 2022 से हमारी फंड की दिक्कत खत्म हो गई. इंडिया पेस्टीसाइड्स लिमिटेड की ओर से 2022 से हमें सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड दिया जा रहा है, जिससे हमारी मुहिम अब देश के हर कोने में पहुंच रही है. बाल यौन उत्पीड़न के प्रति बच्चों को जागरूक करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके आत्म-सम्मान, सुरक्षा की भावना और संपूर्ण विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं.