मासूमियत पर लगे जख्मों की मरहम हैं अर्चना अग्निहोत्री, जागरूक कर ला रहीं समाज में बदलाव
शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम आपको बता रहे हैं अर्चना अग्निहोत्री और उनकी पहल के बारे में. जानें कैसे वह समाज में ला रहीं बदलाव..
Published : September 21, 2025 at 8:46 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर से हो रही है. नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों के पूजन अर्चन का विधान है. वहीं समाज में आज भी ऐसी महिलाएं हैं, जो देवी की भूमिका निभा रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं अर्चना अग्निहोत्री, जिन्होंने समाधान अभियान की स्थापना की जो कि बीते एक दशक से बाल यौन उत्पीड़न को लेकर काम कर रहा है. जब सब खामोश थे तब अर्चना ने "चुप्पी तोड़ - हल्ला बोल" अभियान की शुरुआत की, जो सिर्फ नारा नहीं, बल्कि ऐसे तमाम मासूमों की पुकार है जो कि कभी ना कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं.
दिल्ली के मूलचंद इलाके की अर्चना अग्निहोत्री ने बताया, 2015 में समाधान अभियान की शुरुआत की गई. शुरुआत में समाधान अभियान की तरफ से बाल यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रतिभाग किया था. स्कूल के स्टाफ ने समाधान अभियान द्वारा आयोजित की गई वर्कशाप की न सिर्फ सराहना की, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए इस तरह के और वर्कशॉप आयोजन करने की बात कही. इसके बाद हमने अभिभावकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया. हमारे अभिभावकों के साथ ये पहले वर्कशॉप थी जोकि दो घंटे तक चली. वर्कशॉप के बाद कई अभिभावकों ने कहा कि हमारे साथ बचपन में इस तरह का चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज हुआ है और आज भी जब वह हमें याद आता है तो तकलीफ होती है.
देशभर में किया गया जागरूक: इसके बाद 'समाधान अभियान' का सफर लगातार आगे बढ़ता गया. बीते एक दशक में समाधान अभियान की तरफ से बाल यौन उत्पीड़न और पाक्सो एक्ट के बारे में तकरीबन आठ लाख लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जागरूक किया जा चुका है. इसमें से 75 फीसदी नाबालिग हैं. इस अभियान को संचालित करने के लिए अर्चना अग्निहोत्री में अपनी जमा पूंजी लगाई. उन्होंने इस क्षेत्र में किया गया कार्य उनके दोस्तों और परिवार वालों को काफी सराहनीय लगा. इसके बाद लोगों ने उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देना शुरू किया.
2022 में खत्म हुई फंड की दिक्कत: अर्चना ने बताया कि अभियान की शुरुआत होने के बाद तकरीबन 7 सालों तक छोटे-छोटे डोनेशन हमें मिलते रहे, जिससे हमने अपनी मुहिम का संचालन जारी रखा. करीब सात साल बाद 'समाधान अभियान' ने बहुत तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी. 2022 से हमारी फंड की दिक्कत खत्म हो गई. इंडिया पेस्टीसाइड्स लिमिटेड की ओर से 2022 से हमें सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड दिया जा रहा है, जिससे हमारी मुहिम अब देश के हर कोने में पहुंच रही है. बाल यौन उत्पीड़न के प्रति बच्चों को जागरूक करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके आत्म-सम्मान, सुरक्षा की भावना और संपूर्ण विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं.
बच्चों को सिखाएं ये बातें: उन्होंने कहा, बच्चों को अगर सिखाया जाए कि 'गुड टच' और 'बेड टच' क्या होता है, तो वह खतरे को पहचान कर समय रहते खुद की रक्षा करने में सक्षम होते हैं. कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है. ऐसा भी देखा गया है कि डर, शर्म या फिर धमकाने के चलते बच्चे चुप रहते हैं. यदि समय रहते बच्चों को जागरूक किया जाए तो इससे उन्हें बोलने की हिम्मत मिलेंगी. बच्चों को अगर शुरू से बताया जाए की हर बात माता-पिता और शिक्षक से खुलकर कह सकते हैं तो किसी भी तरह का गलत व्यवहार या उत्पीड़न होने पर बच्चे इसकी जानकारी तुरंत देंगे. जब हमारे समाज में बच्चे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगे तो शोषण करने वालों के मन में भी डर बना रहेगा. उन्हें अच्छी तरह से इस चीज का ज्ञान होगा कि यदि कोई गलत हरकत की तो बच्चा तुरंत अपने मां-बाप या शिक्षक को बता देगा.
शिक्षकों के लिए मार्गदशर्क साबित हुई किताब: उन्होंने बताया कि, बाल यौन उत्पीड़न की गंभीरता को समझते हुए 2024 में एक विशेष पुस्तक समाधान अभियान की तरफ से लॉन्च की गई थी, जिसका नाम "सतर्क रहें सुरक्षित रहें पॉक्सो ज्ञान" है. यह पुस्तक न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हुई. पुस्तक में सरल भाषा के साथ-साथ खेलो, चित्रों आदि के माध्यम से समझाया गया है कि बाल यौन उत्पीड़न को कैसे पहचाना जाए और उसे कैसे बचा जाए. हमने बीते वर्ष अगस्त में पुस्तक को लांच किया था और अब पुस्तक का कंटेंट SCERT के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है.
अब तक कईयों को मिला न्याय: मौजूदा समय में समाधान अभियान की तरफ से उत्तर प्रदेश के हरदोई, शाहजहांपुर, गाजियाबाद और गोरखपुर में 6 बाल मित्र केंद्र संचालित किया जा रहे हैं. समाधान अभियान द्वारा संचालित बाल मित्र केंद्र में बाल यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से पहुंचते हैं. इसके अतिरिक्त कई मामले सीधे बाल मित्र केंद्र में पहुंचते हैं. बाल मित्र केंद्र पर पहुंचने वाले मामलों में समाधान अभियान की टीम हस्तक्षेप करती है. अब तक करीब समाधान अभियान की तरफ से 350 से अधिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया है. इससे न सिर्फ बाल यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके बच्चों को न्याय मिला है, बल्कि उनके जीवन को वापस पटरी पर लाने में भी अहम भूमिका निभाई गई है.
यह भी पढ़ें-
DTC में ओवरटाइम व समय की अनियमितता से चालक परेशान, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का फूटा गुस्सा
''आने वाला समय भारत का है, पूरी दुनिया इसे देखेगी''; ...सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में बोलीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता