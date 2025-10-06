ETV Bharat / state

यूपी सरकार का छात्र-छात्राओं को तोहफा, 27 से 31 अक्तूबर तक करिए आवेदन, नवंबर में इस दिन मिलेगी स्कॉलरशिप

छात्रों को आवेदन में गलती सुधारने के लिए 8 से 11 नवंबर तक मौका दिया जाएगा.

स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:46 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: यूपी के समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी की है. जिन छात्रों को पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी. अब वह ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन 27 से 31 अक्टूबर तक कर सकते है. जबकि 28 नवंबर को छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति पहुंचेगी. बता दें कि पिछले साल करीब एक लाख छात्र स्कॉलरशिप पाने से वंचित रह गए थे. जिनके भविष्य को देखते हुए विभाग ने ऐसे छात्रों को दोबारा मौका दिया है.


27 से 31 अक्टूबर तक होंगे आवेदन: समाज कल्याण के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत जिन छात्रों को पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल थी उनके लिए 27 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन निर्धारित की गई है. छात्रों को आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर संस्थान में 1 नवंबर 2025 तक जमा करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन की सत्यापन 2 नवंबर तक किया जाएगा. जबकि विश्वविद्यालयों/ एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा डाटा सत्यापन 3 से 6 नवंबर तक किया जाएगा. छात्रों को आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 8 से 11 नवंबर तक अवसर दिया जाएगा. संशोधित आवेदन को 12 नवंबर तक संस्थान द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा. 25 नवंबर तक जिले स्तर पर डाटा सत्यापन और विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर लॉकिंग की जाएगी.


28 नवंबर को छात्रों के खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति: कुमार प्रशांत ने बताया कि 28 नवंबर को पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जाएगी. विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए.

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद विश्वविद्यालय, एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा. 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीटों और शुल्क का सत्यापन करते हुए लॉक किया जाएगा.

