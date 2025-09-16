ETV Bharat / state

तान्या मित्तल के भाई की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने लगाया धमकाने का आरोप

विश्वम पंजवानी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसका कहना है कि वह सोशल मीडिया के लिए कॉमेडी रील्स बनाता है. उसने तानिया मित्तल को लेकर भी कुछ वीडियो बनाए हैं, जिसको लेकर तान्या के भाई अमितेश ने उसे फोन पर धमकाया और उसके घर भी आ गया. विश्वम इस वीडियो में ग्वालियर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए कह रहा है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार तान्या और अमितेश मित्तल होंगे.

असल में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन में हिस्सा ले रही तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली हैं. उनकी लक्ज़री लाइफ स्टाइल की बातें बिग बॉस हाउस में सभी का ध्यान खींच रही हैं. इस बीच उनके भाई अमितेश मित्तल एक विवाद में घिर गए हैं. ग्वालियर के ही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर विश्वम पंजवानी ने अमितेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि अमितेश ने उनके घर आकर उन्हें धमकाया है.

ग्वालियर: रियलिटी शो बॉग बॉस में इन दिनों ग्वालियर की तान्या मित्तल काफ़ी चर्चा में हैं. इधर उनके भाई भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. तान्या के भाई अमितेश मित्तल के खिलाफ ग्वालियर के ही एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस वीडियो के बाद विश्वम पंजवानी ने ग्वालियर पुलिस को एक शिकायती आवेदन भी दिया है. जिसमें उसने लिखा है कि 14 सितंबर 2025 को तानिया के भाई अमितेश ने उसे फोन मैसेज कर परेशान किया. इसके बाद वह सुबह से ही फ़रियादी को फ़ोन और मैसेज कर उसकी फ़ैक्ट्री का दौरा कराने का दबाव बना रहा था. आरोप है कि मना करने पर अमितेश अपने साथियों को लेकर उसके क्षेत्र में पहुंच गया और उसे धमकाया और गालियां भी दीं. उसने कई नेताओं का नाम लिया और साथ ही जान से मारने की धमकी दी.

तान्या के भाई ने ईटीवी भारत के सामने रखा अपना पक्ष

वहीं इस मामले को लेकर जब ETV भारत ने तानिया मित्तल के भाई अमितेश से बात की तो उनका कहना था कि विश्वम पंजवानी यह यह सब सिर्फ़ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहा है. उसने तानिया मित्तल को लेकर कुछ रील बनाई थी जिनमें सिंधिया पैलेस को तान्या मित्तल का घर बताया था जो गलत है.

सिंधिया पैलेस को दिखाया तान्या मित्तल का घर, महारानी ने किए कमेंट

अमितेश मित्तल का कहना है कि पंजवानी के वीडियो मैक्स इंडिया पैलेस को देखकर ख़ुद ग्वालियर राजघराने की महारानी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कि पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट किया है कि उसने सिंधिया पैलेस को किसकी इजाज़त से अपने वीडियो में ग़लत तरीक़े से दिखाया.

मैंने भाई की तरह समझाया, वह रिश्तेदारों को भी कर रहा था परेशान

अमितेश का कहना है "रहा सवाल उसे धमकाने का तो यह पूरी तरह ग़लत है. मैंने उसे फ़ोन किया था लेकिन एक भाई की तरह सिर्फ़ इतना समझाया था वीडियो बनाओ लेकिन कुछ ग़लत मत दिखाओ जिससे हमारी रेपुटेशन खराब हो. उसे 20 दिन पहले भी समझाया था क्योंकि वह हमारे कुछ रिलेटिव्स के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. उनकी गाड़ियों और घर के वीडियो बना रहा था. जब उन लोगों ने आपत्ति की तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी. वह नहीं माना तो उसके घर गए थे कि शायद घर वालों से बात करने पर इस बात को समझे"

"विश्वम पंजवानी ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि वह समझ गया है, उसे ऐसा नहीं करना था. लेकिन बाद में उसने इस तरह की शिकायत क्यों की, इस बात से इतना ही लगता है कि वह सिर्फ़ फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है. जब 10 हजार लोग तान्या को लेकर वीडियो बना रहे हैं तो एक और से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा. मैं चाहता तो सीधे पुलिस में शिकायत कर सकता था लेकिन जबरन की बात खींचना ठीक नहीं."

पुलिस कह रही जाँच की बात

वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर डीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि उनके पास एक शिकायती आवेदन आया है जो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही सानिया मित्तल के भाई अमितेश मित्तल के खिलाफ है. फरियादी की शिकायत पर मामला जाँच में लिया गया है. आगे जो अभी वैधानिक कार्यवाही होगी की जाएगी.