वकील के साथ जेल में सोनम वांगचुक से मिली पत्नी गीतांजलि
सोनम वांगचुक की पत्नी ने जेल में उनसे मुलाकात की. उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही.
Published : October 8, 2025 at 4:57 PM IST
जोधपुर : जोधपुर जेल में बंद लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने वकील के साथ मंगलवार को मुलाकात की. इस मुलाकात की जानकारी देर रात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए गीतांजलि ने बताया कि उन्होंने वकील रितम खारे के साथ मुलाकात की है और डिटेंशन ऑर्डर प्राप्त किया है, जिसे वे कोर्ट में चैलेंज करेंगी.
गीतांजलि ने बताया कि इस ऑर्डर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए सारे आरोपों की जानकारी है, जिसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी. वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है.
सोनम वांगचुक को 27 सितंबर को लेह में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें देर रात जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया. तब से वह यहां बंद हैं. उन्हें जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. इससे पहले, जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से शनिवार को उनके बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी ने विशेष अनुमति लेकर मुलाकात की थी.
Met @Wangchuk66 today with @RitamKhare and got the detention order which we will challenge.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 7, 2025
His spirit is undaunted. His commitment resolute! His resilience intact!
He conveys heartfelt thanks to all for their support and solidarity. #SatyamevaJayate #FreeSonamWangchuk
माकपा सांसद को नहीं दी वांगचुक से मिलने की अनुमति: जोधपुर जेल शिफ्ट किए जाने के बाद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद अमराराम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे, लेकिन जेल प्रबंधन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी थी. इस मामले को लेकर सांसद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि उसने लद्दाख के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया और वहां के नेता वांगचुक को यहां लाकर बंद किया गया. सांसद ने इसे सरकार का दमनकारी कार्य बताया था.