कोटा : प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) को विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है. इसे भारत की यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा कठिन माना गया है. इसका अंदाजा हाल ही में जारी हुई जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमिटी (JIC) की रिपोर्ट में भी सामने आया है. परीक्षा में अब तक कोई भी कैंडिडेट परफेक्ट स्कोर यानी पूरे अंक नहीं ला पाया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि परीक्षा के इतिहास में किसी सब्जेक्ट में भी पूरे अंक लाने वाले केवल दो ही कैंडिडेट हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि साल 2025 में ऐसा किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया है. इससे पहले केवल बीते साल 2024 में वेद लाहोटी ने किया था. इसके पहले साल 2021 में मृदुल अग्रवाल ने यह रिकॉर्ड बनाया था. दोनों ही कैंडिडेट अपने परीक्षा साल के ऑल इंडिया रैंकर 1 यानी टॉपर रहे हैं.

साल 2025 में कैटेगरी वाइज टॉपर के अंक (ETV Bharat GFX)

सर्वाधिक प्रतिशत अंक का रिकॉर्ड लाहोटी ने नाम : किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाने वाले कैंडिडेट की बात की जाए तो साल 2024 में वेद लाहोटी केमिस्ट्री में 120 में से 120 नंबर लेकर आए थे. उनके मैथमेटिक्स में 117 और फिजिक्स में 118 नंबर थे. कुल मिलाकर उनके 355 अंक थे. अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक भी उनके आए थे, जो 98.61 फीसदी अंक थे. अभी तक ऑल इंडिया टॉपर इस जगह तक नहीं पहुंचे हैं.

मृदुल अग्रवाल फिजिक्स में लाए थे पूरे अंक : इसी तरह से साल 2021 में मृदुल अग्रवाल फिजिक्स सब्जेक्ट में 120 अंक लेकर आए थे. उनके मैथमेटिक्स 116 और केमिस्ट्री में 112 अंक थे. मृदुल के तीनों विषय को मिलाकर 348 अंक थे. साथ ही वे इस परीक्षा में अब तक दूसरे सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक लाने वाले कैंडिडेट भी हैं. उनके 96.67 प्रतिशत अंक एग्जाम में आए थे.

साल 2025 में सबसे नीचे क्वालीफाई कैंडिडेट के अंक (ETV Bharat GFX)

इसलिए माना जाता है कठिन पेपर : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि JEE ADVANCED परीक्षा काफी कठिन होती है. दूसरी तरफ इस परीक्षा का पैटर्न भी पता नहीं होता और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग होता है. यह परीक्षा भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन के लिए होती है. ऐसे में आईआईटी के संकाय सदस्य ही इस परीक्षा के पेपर को सेट करते हैं. हर बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी अलग-अलग आईआईटी की होती है. वह एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देने के लिए पेपर को तैयार करते हैं. दूसरी तरफ इस परीक्षा में प्रश्न कभी भी रिपीट भी नहीं होते.

क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित MCQs : जेईई एडवांस्ड परीक्षा में फैक्ट व फार्मूला आधारित प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं. परीक्षा में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. यहां तक कि हर कैटेगरी के प्रश्न की मार्किंग की निगेटिव मार्किंग स्कीम भी अलग-अलग होती है. कुछ प्रश्नों में तीन तो कुछ में 4 अंक सही जवाब के मिलते हैं. साथ ही कुछ प्रश्नों में माइनस मार्किंग होती है. कुछ में माइनस मार्किंग भी नहीं होती है.

बीते 10 साल के टॉपर के सब्जेक्ट के अनुसार अंक (ETV Bharat GFX)

इस तरह से रहे हैं टॉपर कैंडिडेट के अंक : सर्वाधिक प्रतिशत अंकों की सूची की बात की जाए तो सबसे ऊपर वेद लाहोटी के 98.61 फीसदी अंक थे. इनके बाद मृदुल अग्रवाल के 96.67 अंक थे. इसके बाद तीसरे नंबर पर साल 2023 के टॉपर वलिवाला चिदविलास रेड्डी के 94.72 अंक थे. इनके 360 में से 341 अंक आए थे. चौथे पर 2018 में प्रणव गोयल के 360 में से 337 यानी 93.61 अंक थे. पांचवें पर साल 2019 में कार्तिकेय गुप्ता के 372 में से 346 अंक थे, यानी 93.01 फीसदी अंक थे. इसके बाद साल 2017 में सर्वेश मेहता ने के 366 में से 339 यानी 92.62 अंक थे. वहीं, इसी साल के टॉपर अमन बंसल के 372 में से 320 अंक यानि 86.02 फीसदी अंक आए थे.

इस बार कठिन माना गया था प्रश्न पत्र : आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न पत्र काफी कठिन ही रहता है, लेकिन इस बार काफी कठिन प्रश्न पत्र माना गया था. इसमें टॉपर कैंडिडेट रजत गुप्ता के मैथमेटिक्स में 111 फिजिक्स में 116 और केमिस्ट्री में 105 अंक आए हैं. कुल मिलाकर उनके 332 अंक हैं, जबकि पूर्णांक 360 था. ऐसे में उनके 92.22 अंक आए थे. आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में एग्रीगेट अंकों के साथ-साथ सब्जेक्ट के अनुसार भी क्वालीफाई अंक प्राप्त करने होते हैं.

बीते 10 साल के टॉपर के कुल अंक व प्रतिशत (ETV Bharat GFX)

मैथ्स के एक प्रश्न में केवल 8 फीसदी को मिले अंक : देव शर्मा ने बताया कि पेपर काफी कठिन होता है और बड़ी संख्या में कैंडिडेट इसमें प्रश्नों को हल ही नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग का भी खतरा रहता है. जेआइसी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में जेईइ एडवांस्ड के पेपर वन में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4 को परीक्षा देने वाले 72.11 फीसदी यानी 1.30 लाख कैंडिडेट्स ने इसे किया ही नहीं था. वहीं, प्रश्न हल करने वाले 19.7 फीसदी यानी 35,500 कैंडिडेट्स ने यह क्वेश्चन गलत सॉल्व किया था. इस प्रश्न का महज 8 फीसदी यानी 14,700 के आसपास कैंडिडेट्स ने सही सॉल्व कियास जिन्हें इसमें पूरे अंक मिले हैं. वहीं, पेपर दो की बात की जाए तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 को 78.55 फीसदी यानी 1.41 लाख कैंडिडेट ने सॉल्व ही नहीं किया है. इस प्रश्न में 3.5 फीसदी यानी 6300 कैंडिडेट्स को पूरे अंक मिले हैं, जबकि 6.42 फीसदी यानी 11,500 कैंडिडेट्स को पार्शियल अंक दिए गए. वहीं, 11.52 फीसदी यानी 20,700 कैंडिडेट्स का जवाब ही गलत था.

लाखों कैंडिडेट्स में केवल 631 को मिले एक प्रश्न में अंक : जेईई एडवांस्ड के पेपर वन में फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 को 72.11 फीसदी 1.30 लाख कैंडिडेट्स ने नहीं किया था, जबकि 11.33 कैंडिडेट्स यानी 20 हजार से ज्यादा का यह गलत भी निकला है. केवल 16.69 फीसदी यानी 30 हजार कैंडिडेट्स को इसमें पूरे अंक मिले हैं. फिजिक्स में ही पेपर-2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 को 82.74 यानी 1.49 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने गलत किया है, जबकि 16.26 फीसदी यानी 29 हजार कैंडिडेट्स ने इसे छोड़ दिया था. इसी तरह से केवल एक फीसदी यानी 1814 कैंडिडेट्स को इसके पूरे अंक मिले हैं. इसी के बाद वाले क्वेश्चन नंबर-10 की बात की जाए तो 25.96 में फीसदी यानी 46,800 कैंडिडेट्स ने इसे नहीं किया, जिन्होंने किया उनमें से भी 73.69 यानी 1.33 लाख के आसपास कैंडिडेट्स का जवाब गलत था. इस प्रश्न में मात्र 631 यानी 0.35 फीसदी कैंडिडेट को ही अंक मिले हैं.