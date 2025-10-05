ETV Bharat / state

लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू, कुल्लू दशहरा में भी बारिश से पड़ा खलल

हिमाचल के लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है.

Snowfall in Lahaul Valley
लाहौल घाटी में बर्फबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग द्वारा ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. वहीं, रविवार को निचले इलाकों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा मनाली के साथ लगते, कोठी रोहतांग दर्रा, अटल टनल में भी बर्फबारी शुरू हो गई है.

बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड

फिलहाल बारिश के बीच में मनाली केलांग सड़क मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा. इसके अलावा लाहौल से लेह सड़क पर भी बर्फबारी हो रही है और यहां पर गाड़ियों की आवाजाही अभी भी चल रही है. वहीं लाहौल घाटी में बर्फबारी के चलते ठंड भी काफी ज्यादा हो गई है. इसके अलावा कुल्लू मनाली के विभिन्न इलाकों में भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है.

"मौसम विभाग के द्वारा आगामी दो दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. जिससे ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ गई है. ऐसे में लोग मौसम की स्थिति को देखकर ही सफर करें." - तोरूल एस रवीश, डीसी कुल्लू

कुल्लू दशहरे में पड़ा खलल

वहीं, भारी बारिश के चलते अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भी खलल पड़ा है. दशहरा उत्सव के चौथे दिन देवी देवता अपने अपने शिविरों में ही रहे. रविवार के दिन देवताओं के द्वारा एक दूसरे के शिविर में जाकर देव मिलन करने की प्रक्रिया को भी निभाया जाना था, लेकिन भारी बारिश के चलते फिलहाल देवी देवता अपने देवलुओं के साथ टेंट में ही रह रहे हैं. ढालपुर मैदान में भी बारिश का पानी देवताओं के शिविरों में घुस रहा है. जिससे लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि देवलुओं द्वारा खुद ही अस्थाई शिवरों के बाहर नालियों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बारिश के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

"दशहरा उत्सव में आए देवी देवताओं के शिविरों के आसपास पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े." - तोरूल एस रवीश, डीसी कुल्लू

Snowfall in Lahaul Valley
रोहतांग पास के आसापास इलाकों में बर्फबारी (ETV Bharat)

बिजली महादेव की पहाड़ियों पर गिरी बिजली

वहीं, जिला कुल्लू की खराहल घाटी में बिजली महादेव की पहाड़ी पर बिजली गई. गनाखला के जंगलों में अचानक आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई. इस दौरान पहाड़ी पर तीन औरतें घास काट रही थी. गनीमत रही कि तीनों औरतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसमानी बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लग गई है. वहीं, भारी बारिश का दौर कुल्लू जिले में सुबह से ही जारी है.

मढ़ी के पास रोके गए तेल टैंकर

वहीं, मनाली से रोहतांग दर्रा होकर जा रहे तेल के टैंकरों की आवाजाही भी मढ़ी के पास रोक दी गई है. रोहतांग दर्रा के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है. ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा फिलहाल तेल से भरे टैंकरों को मढ़ी के पास ही रोक दिया गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बारिश फिर बरपाएगी कहर! प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
Last Updated : October 5, 2025 at 11:33 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SNOWFALL IN LAHAUL VALLEYHIMACHAL WEATHER UPDATERAIN IN KULLUHIMACHAL RAIN ALERTHIMACHAL SNOWFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

HRTC में इन कार्डों को खत्म कर रही सुक्खू सरकार, नई स्कीम के तहत किराए में मिलेगी इतनी छूट

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.