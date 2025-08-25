शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते शुक्रवार से बारिश का दौर जारी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है. कांगड़ा के इंदौरा में भारी बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है. अन्य जिलों में भी यही हालात बने हुए हैं. भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया.

प्रदेशभर में आज भी आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने सोमवार को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला में येलो और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 26 अगस्त को लेकर कांगड़ा और चंबा में रेड अलर्ट. वहीं, मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि हमीरपुर, ऊना सहित अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर बारिश का दौर अभी जारी रहेगा.

रविवार सुबह आठ बजे से सोमवार सुबह आठे बजे के बीच बिलासपुर के काहू में 19 एमएम, बरठीं में 16, नैना दवी 15, बिलासपुर सदर और चंबा के चुआड़ी में 14 एमएम, हमीरपुर के मैहरे में 13, ऊना के अंब में 11, धर्मशाला और सोलन के कसौली में 9 एमएम, सलूणी और ऊना में 8 और मंडी के बलद्वाड़ा में भी 8 एमएम बारिश दर्ज हुई है.

24 घंटों में हुई बारिश के आंकड़े

रविवार सुबह आठ बजे से सोमवार आठ बजे तक हिमाचल में सामान्य से 5.5 गुना ज़्यादा बारिश हुई है. बिलासपुर में 100.4 एमएम बारिश हुई जो सामान्य से 13 गुना अधिक है. चंबा में 83.5 एमएम, हमीरपुर में 98.3, कांगड़ा में 70.6 एमएम, किन्नौर 3.8, कुल्लू 30.6, लाहौल स्पीति 25 एमएम, मंडी 54.9, शिमला 24.4, सिरमौर 21, सोलन में 50.8, ऊना में 97.6 एमएम बारिश दर्ज की गई है.

अगस्त माह में सामान्य से 45% अधिक बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त माह में अब तक सामान्य से 45 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सोलन, ऊना और कुल्लू में भारी बारिश हुई है. शिमला में 97 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है. मानसून की बात करें तो अभी 1 जून से 25 अगस्त तक 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है. लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी मौसम विभाग की ओर से दी.

इस मानसून सीजन में हुई बारिश

बिलासपुर में 949.7 एमएम, चंबा में 727.5, हमीरपुर 1104.3, कांगड़ा 1424.5, किन्नौर 192.4, कुल्लू 685.2, लाहौल स्पीति 119.5, मंडी 1436.4, शिमला 877.6, सिरमौर 1155.1, सोलन 999.7, ऊना 1220.1 एमएम बारिश दर्ज की गई है. अब तक हिमाचल में सामान्य से 22 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. शिमला में सामान्य से 79 प्रतिशत, कुल्लू 60, मंडी 59 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. लाहौ स्पीति में सामान्य से 57 प्रतिशत कम बारिश हुई है. सबसे अधिक बारिश कांगड़ा में हुई है.

शिंकुला-रोहतांग में बर्फबारी

वहीं, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दारचा और शिंकुला दर्रे में ताजा हिमपात हुआ है. वही, जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते रोहतांग दर्रे में भी बर्फबारी हुई है. बीते दिनों से हो रही बारिश के चलते जिला कुल्लू और जिला लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ गई है. वही घाटी में बर्फबारी होने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में भी लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और घरों में भी तंदूर जलना शुरू हो गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी के चलते घाटी में जनजीवन में प्रभावित होगा. शिंकुला, रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी सिंतबर के आखिरी में होती है, लेकिन इस बार बर्फबारी एक माह पहले ही देखने को मिली है. ये नजारा कई सालों बाद देखने को मिला है.

अब तक 303 लोगों की हुई मौत

प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 24 अगस्त तक 303 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. 360 लोग घायल हुए हैं. 37 लोग अभी भी लापता हैं. बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 3,556 कच्चे-पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है. 2,766 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. 1,833 पालतु पशुओं की मौत हुई है. नुकसान का कुल आंकड़ा 2,34,862.66 लाख रुपये पहुंच गया है.

