ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

अक्टूबर माह में बर्फबारी होने से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां सफेद हो चुकी हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है.

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़
हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आई आपदा ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार को बुरी तरह से प्रभावित किया. लेकिन इस बार अक्टूबर माह में ही बर्फबारी होने की वजह से एक बार फिर से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद जगी है. पिछले दिनों कुल्लू और जिला लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी की वजह से फिर से पहाड़ गुलजार होने लगे.

हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ेगा पर्यटन कारोबार

हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते जहां अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है. वहीं, बर्फबारी के चलते कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. पिछले दिनों हुई बर्फबारी से मनाली के ऊपरी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं. वहीं, लाहौल घाटी भी चांदी से सफेदी में लिपट नजर आ रही है. ऐसे में बर्फबारी देखने की चाहत कई राज्यों से सैलानियों को कुल्लू-मनाली की ओर खींच रही है. इससे घाटी में जहां पर्यटन कारोबार बढ़ेगा. वहीं, बरसात में हुए नुकसान की भरपाई भी पर्यटन कारोबारी कर पाएंगे.

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़
हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़ (FILE)
बर्फबारी के बाद हिमाचल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या
बर्फबारी के बाद हिमाचल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)

मनाली के होटलों में टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

पहाड़ों पर हुई बर्फबारी को देखते हुए अब पर्यटन नगरी मनाली के होटल कारोबारी ने भी सैलानियों के लिए डिस्काउंट जारी कर दिया है. दिवाली तक पर्यटकों को मनाली के होटलों में 25 से 30 प्रतिशत तक बंपर छूट दी जा रही हैं. दशहरा सीजन में मनाली का पर्यटन कारोबार सामान्य रहने से पर्यटन नगरी मनाली के व्यवसायियों की नजरें अब दिवाली सीजन पर टिकी हुई हैं. ट्रेवल एजेंटों के अनुसार अभी से ही मनाली में दिवाली के लिए एडवांस बुकिंग आरंभ हो गई है.

लाहौल घाटी सफेद चादर में लिपटी
लाहौल घाटी सफेद चादर में लिपटी (ETV Bharat)
कुल्लू-मनाली के होटलों में पर्यटकों के लिए बंपर छूट
कुल्लू-मनाली के होटलों में पर्यटकों के लिए बंपर छूट (ETV Bharat)

दिवाली पर होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद

दिवाली के लिए अभी से मनाली के होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है. ऐसे में होटल कारोबारियों में अच्छी कमाई होने की उम्मीद जगी है. वुड रोक के जीएम उदित, स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बक्शी, मनाली ग्रैंड के एमडी हैप्पी, ग्लेशियर होटल के जीएम किशन राणा व चुड स्टॉक के जीएम अजय अबरोल ने बताया, "सितंबर में सड़कें बेहतर न होने से दशहरे पर कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार 30 से 35 प्रतिशत तक ही सीमित रहा. अब मनाली के होटलियरों को दिवाली में ऑक्यूपेंसी 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है".

कुल्लू-मनाली के होटलों में सैलानियों के लिए विशेष तैयारी
कुल्लू-मनाली के होटलों में सैलानियों के लिए विशेष तैयारी (ETV Bharat)
दिवाली में होटल रूम बुकिंग पर विशेष ऑफर
दिवाली में होटल रूम बुकिंग पर विशेष ऑफर (ETV Bharat)

व्यवसायियों को मंदी से छुटकारा मिलने की उम्मीद

ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल व चेयरमैन बुद्धि प्रकाश ठाकुर ने बताया, "दिवाली में सैर सपाटे के लिए आने वाले पर्यटकों की एडवांस बुकिंग से मनाली के व्यवसायियों को मंदी से छुटकारा मिलने की उम्मीद है. मनाली के होटलों में इन दिनों एडवांस बुकिंग हो रही है, जिससे दिवाली में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है. दिवाली के लिए सबसे अधिक बुकिंग गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आ रही है".

होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा, "दिवाली में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है. क्योंकि अभी से सैलानी मनाली आ रहे हैं. दोपहर के समय सैलानी अटल टनल, कोकसर सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और शाम के समय सैलानी मनाली के माल रोड में घूम रहे हैं. ऐसे में आने वाला सीजन मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए बेहतर साबित होगा. सोमवार को पर्यटकों ने खिली धूप के बीच सोलंग, अंजनी महादेव, फातरु, धुंधी, अटल टनल के साउथ व नार्थ पोर्टल, सिस्सू व कोकसर में बर्फ का आनंद लिया".

होटल से सैलानी ले सकेंगे प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद
होटल से सैलानी ले सकेंगे प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद (ETV Bharat)
कुल्लू-मनाली के होटलो में टूरिस्टों के लिए हैवी डिस्काउंट
कुल्लू-मनाली के होटलो में टूरिस्टों के लिए हैवी डिस्काउंट (FILE)

ये भी पढ़ें: अक्टूबर महीने में बर्फबारी के क्या है मायने, इस बार हिमाचल में पड़ेगी प्रचंड ठंड?

ये भी पढ़ें: हिमाचल की हसीन वादियों में घूमने के लिए हो जाइए तैयार, HPTDC के होटलों में मिल रहा हैवी डिस्काउंट

Last Updated : October 13, 2025 at 2:43 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL SNOWFALL IN OCTOBER MONTHKULLU MANALI HOTELS DISCOUNTSNOWFALL BOOSTS HIMACHAL TOURISMHIMACHAL TOURISMSNOWFALL IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.