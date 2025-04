ETV Bharat / state

फ्लाइट से कोलकाता, फिर मालगाड़ी से विदिशा, दो बच्चों की मां की स्नैपचैट लव स्टोरी - SNAPCHAT LOVE STORY

त्रिपुरा की महिला ने विदिशा में रचाई दूसरी शादी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 18, 2025 at 9:28 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

विदिशा: सोशल मीडिया आजकल रिश्तों को जोड़ने का एक नया जरिया बन चुका है. इसका ताजा उदाहरण तब सामने आया जब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के गोमती जिले की रहने वाली महिला अपने दो बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले पहुंची और यहां के रहने वाले युवक से शादी कर ली. खास बात ये रही कि महिला और युवक की जान-पहचान स्नैपचैट पर हुई थी, और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा. त्रिपुरा से फ्लाइट से पहुंची कोलकाता

महिला ने बताया कि, "वह पिछले डेढ़ साल से युवक प्रदीप से स्नैपचैट पर चैटिंग कर रही थी. चार दिन पहले उसने त्रिपुरा से एक लंबा सफर तय किया, पहले फ्लाइट से अगरतला से कोलकाता पहुंची. इस यात्रा के लिए उसने अपनी सोने की चेन 18,500 रुपये में बेच दी. कोलकाता से भोपाल तक वह मालगाड़ी से सफर कर विदिशा पहुंची. यहां आकर उसने बैरसिया के आर्य समाज मंदिर में प्रदीप से विवाह रचा लिया.'' महिला ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि, ''वह अपनी मर्जी से आई है और अब अपने पहले पति के साथ नहीं रहना चाहती.'' उसने बताया कि, ''अब वह प्रदीप के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है.'' त्रिपुरा से आई पुलिस ने जानकारी दी कि, ''महिला के पहले पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है. जब महिला से संपर्क किया गया तो उसने साफ कहा कि वह अपनी इच्छा से विदिशा आई है और प्रदीप से विवाह कर लिया है.''

