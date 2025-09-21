ETV Bharat / state

कोरबा में सर्पदंश से दो लोगों की मौत, परिजनों का आरोप एंटी स्नेक वेनम की कमी से गई जान

कोरबा: शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र इलाके में दर्दनाक घटना घटी. यहां सर्पदंश की वजह से दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला का इलाज अभी चल रहा है. इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. परिजनों ने आरोप लगाया कि दर्री के इंदिरा नगर के स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ितों को पहले ले जाया गया था, वहां कोई एंटीवेनम उपलब्ध नहीं होने की वजह से इनकी मौतें हुई है.

एल्युमीनियम प्लांट का कर्मचारी था मृतक: पीड़ित के परिजनों का कहना है कि चूड़ामणि भारद्वाज की इस घटना मे मौत हुई है. वह एल्युमीनियम प्लांट में काम करते थे. वह अपने परिवार के साथ शुक्रवार की रात को घर पर सो रहे थे, तभी एक करैत सांप उनके घर में दाखिल हो गया. इस सांप ने चूड़ामणि भारद्वाज को काट लिया. शुरुआत में भारद्धाज ने सोचा कि किसी कीड़े ने उन्हें काटा है. बाद में इसी सांप ने उनके 10 साल के बेटे प्रिंस को काट लिया उसके बाद उनकी पत्नी रजनी को भी डस लिया.

परिजनों का आरोप इलाज मिलने में हुई देरी: परिजनों का आरोप है कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तीनों को गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. यहां आधे घंटे से ज़्यादा समय तक दरवाज़ा पीटने के बावजूद, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़ितों को गंभीर हालत में कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक चूड़ामणि और प्रिंस की मौत हो चुकी थी.

रजनी की हालत गंभीर: इस घटना में चूड़ामणि भारद्वाज की पत्नी रजनी की हालत गंभीर बनी हुई है. उनका इलाज कोरबा जिला अस्पताल में चल रहा है.