कौशांबी में लड़की को बार-बार डसने वाला सांप पकड़ा गया; 40 दिनों में 12 बार सांप ने डसा, सपेरों ने पांच घंटे में किया रेस्क्यू
एसडीएम सिराथू अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि वन विभाग को जानकारी दी गई.
Published : September 16, 2025 at 5:11 PM IST
कौशांबी : जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दावा है कि भैंसहापर गांव की 15 साल की एक लड़की को पिछले 40 दिनों में 12 बार सांप ने डसा है. बार-बार लड़की को डसने वाले सांप को मंगलवार को एक सपेरे ने पकड़ लिया है. जिसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई.
पिता का दावा है कि 22 जुलाई 2025 को खेत जाते समय पहली बार सांप ने बेटी को डसा था. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन 13 अगस्त को सांप ने उसे फिर डस लिया. डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर किया था, लेकिन निजी अस्पताल में उसका इलाज कराया गया.
पिता का दावा है कि 27 से 30 अगस्त के बीच सांप ने उसे चार बार डसा. लड़की ने बताया कि सांप बहुत बड़ा है, गहरे काले रंग का है और उसके ऊपर हरे रंग की धारियां हैं. सांप के काटने के बाद वह बेहोश हो जाती है. इस घटना के बाद लड़की के छोटे भाई-बहन ननिहाल चले गए. पूरा परिवार फतेहपुर जनपद में पलायन कर चुका है.
पिता ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने घर के भीतर काला सांप देखा, तो स्थानीय सपेरों को बुलाया. जानकारी मिलने पर एसडीएम अरुण कुमार गौड़ भी मौके पर पहुंच गए. स्थानीय सपेरों ने पांच घंटे की मेहनत के बाद सांप को पकड़ा और यह जानकारी वन विभाग को दी.
एसडीएम सिराथू अरुण कुमार गौड़ का कहना है कि स्थानीय सपेरों ने एक काला सांप पकड़ा है. बताया जा रहा है, यही सांप 15 वर्षीय लड़की को बार-बार काट रहा था. फिलहाल मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गयी है. यह ब्लैक कोबरा जैसा लग रहा है.
