रामगढ़ विधायक ममता देवी के रांची आवास से निकला सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा - SNAKE RESCUED

रामगढ़ विधायक ममता देवी के रांची आवास में अचानक सांप निकल आया. इसके बाद आवास में मौजूद कर्मियों में हड़कंप मच गया.

Snake Rescued From MLA Residence
रामगढ़ विधायक ममता देवी के आवास से सांप का रेस्क्यू करते स्नेक कैचर. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 9:01 PM IST

रांचीः राजधानी रांची स्थित रामगढ़ विधायक ममता देवी के आवास में शुक्रवार की सुबह अचानक एक सांप निकल आया. इसके बाद आवास में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो को जानकारी दी. सूचना मिलने पर रमेश कुमार महतो विधायक के आवास पहुंचे और सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. इसके बाद विधायक आवास के कर्मियों ने राहत की सांस ली.

स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो को बुलाया गया

जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह रामगढ़ विधायक के आवास में सांप दिखाई देने पर वहां मौजूद कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में विधायक ममता देवी के पीए ने स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो को फोन किया. सूचना मिलते ही रमेश महतो तुरंत मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में सांप को पकड़ लिया.

रामगढ़ विधायक ममता देवी के आवास से सांप का रेस्क्यू करते स्नेक कैचर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इंडियन रैट स्नेक के रूप में हुई पहचान

स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो ने बताया कि विधायक के आवास में निकला सांप जहरीला नहीं था. इंडियन रैट स्नेक प्रजाति का सांप था. स्थानीय बोली में इसे धामन भी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि यह सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि खेतों और घरों के आसपास पाए जाने वाले चूहों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है.

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह के सांप घरों, ऑफिसों और सरकारी परिसरों में घुस जाते हैं. ऐसे में लोगों को घबराने की बजाय सांप की पहचान करनी चाहिए और तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी सांप को मारने के बजाय उसकी पहचान करें और यदि खतरा लगे तो रेस्क्यू टीम को बुलाएं.

कुछ दिन पूर्व झारखंड मंत्रालय में निकला था सांप

गौरतलब हो कि 4 दिन पहले ही झारखंड मंत्रालय परिसर में भी एक सांप निकला था. जिसे रमेश कुमार महतो ने ही सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा था. रमेश कुमार महतो अब तक कई सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सांप भी हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा हैं और इनका संरक्षण जरूरी है.

रमेश महतो ने यह भी बताया कि लोग अक्सर डर और अज्ञानता में सांपों को मार देते हैं. जबकि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते हैं. इंडियन रैट स्नेक भी उन्हीं में से एक है, जो किसानों का मित्र माना जाता है. क्योंकि यह खेतों से चूहों की संख्या कम करता है.

TAGGED:

