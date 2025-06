ETV Bharat / state

अचानक वीडी शर्मा के सामने आ गया सांप, सर्प विशेषज्ञ भी नहीं कर सका रेड स्नेक का रेस्क्यू - PACHMARHI BJP TRAINING CAMP

BJP के ट्रेनिंग कैंप में सांप की एंट्री ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 16, 2025 at 7:05 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 7:37 AM IST 3 Min Read

पचमढ़ी: हिल स्टेशन पचमढ़ी में भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंत्री सांसद और विधायकों के बीच एक सांप ने भी एंट्री मार ली. सांप की मौजूदगी से कुछ समय के लिए सांसद विधायकों में डर बैठ गया. इसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने मौके पर पहुंच कर सांप को पकड़ने का रेस्क्यू किया. जब तक सांप का रेस्क्यू नहीं किया गया तब तक सभी के बीच सांप को लेकर चर्चाएं होती रहीं. बिल में छुप गया सांप

प्रशिक्षण स्थल होटल ग्लेन व्यू में रेस्क्यू करने के बाद सर्पमित्र देवेंद्र अहिरवार ने बताया कि, ''प्रशिक्षण स्थल के आसपास एक सांप देखा गया था. मौके पर पहुंच कर मैंने उसे देखते ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सांप मुझसे छूट कर एक बिल में चला गया. हालांकि यह रेड स्नेक सांप था. इस कारण खतरे की कोई बात नहीं है.'' भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में नजर आया सांप (ETV Bharat)

