सपेरा समुदाय की युवा पीढ़ी ने बीन से बनाई दूरी, सांपों के साथी की अब रोजी मजदूरी ही मजबूरी - SNAKE CHARMER COMMUNITY NEEDS CASTE

सपेरा समुदाय को सरकारी कागजों में पहचान की तलाश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 17, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 10:03 AM IST 6 Min Read

धमतरी : गुजरे दौर में गांवों और कस्बों के अंदर एक कला बहुत ही प्रचलित थी.ये कला थी बीन और सांप के खेल की. कंधे में बड़ा झोला लटकाए,हाथों में बीन लिए जब सपेरा गांव या शहर की गलियों से गुजरता तो बच्चों की टोली उसका पीछा किया करती.फिर भीड़ भाड़ वाली जगह देखकर सपेरा अपनी पोटली खोलता और बांस की छोटी ढक्कननुमा टोकरियों से विषैले सांपों को बाहर निकालता.इसके बाद बीन की धुन पर वो सांपों को नचाता.बदले में सपेरों को तालियां,अनाज और पैसे मिलते.इस तरह से सपेरा सांपों के साथ अपनी जिंदगी बीताता.वक्त बदला और आधुनिकता के धुंध में सपेरे ना जाने कहां खो गए.लेकिन इनकी पीढ़ियां आज खुद का वजूद ढूंढ रही हैं.कहने को तो इनकी पीढ़ियों के पास अद्भुत हुनर है,लेकिन सरकार की पाबंदियों के कारण ये हुनर उस डिब्बे में बंद सांप की तरह है जिसे खोलने के लिए इनके पूर्वज बीन बजाया करते थे. ऐसे ही सपेरा बस्ती में ईटीवी भारत पहुंचा,जहां सपेरों का दर्द कैमरे के सामने आ गया. जाति नहीं तो कुछ नहीं : सपेरा समुदाय सांपों को पकड़कर उनका करतब दिखाकर अपना पेट पालता था.पैसों की तलाश में परिवार एक जगह से दूसरे जगह भटकता.इसलिए किसी एक जगह पर इस समुदाय का ठिकाना नहीं बना.इनकी घुमंतू प्रवृत्ति ही आज इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है.क्योंकि जिस जाति से ये वर्ग आता है वो जाति सरकारी कागजों में है ही नहीं जिसकी वजह से इस समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है.जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण ये कई सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं. धमतरी का सपेरा समाज (ETV BHARAT) सांप पकड़ने वाले गोरिया समाज के राजूलाल नागवंशी के मुताबिक उनके पूर्वज सांप पकड़ने का काम करते थे. इसके बाद सरकार ने पाबंदियां लगाई और जीव बंधन को अपराध माना.हमारे पूर्वजों का काम हमें छोड़ना पड़ा.पहले के समय में सांप का खेल दिखाने पर आमदनी हो जाती थी.लेकिन सरकार की पाबंदी के कारण हमारे पास कोई काम नहीं बचा.हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके,हमारे बच्चे भी आठवीं तक पढ़कर पढ़ाई छोड़ देते हैं.क्योंकि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है. कहने के लिए हम गोरिया समाज और गोंड़ जाति से आते हैं.लेकिन ये गोरिया जाति सरकारी कागजों में कहीं नहीं दर्ज है.इसलिए हमारी जाति नहीं बनी. भीख मांगकर कर रहे हैं गुजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

