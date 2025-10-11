ETV Bharat / state

मिर्जापुर में सपेरे की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने मिलकर उतारा था मौत के घाट, ये वजह आयी सामने

सदर सीओ अमर बहादुर ने कहा, अंतू नाथ मर्डर केस में सुनील कुमार, नीरज कुमार चौहान और किशन कुमार चौहान को गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025

मिर्जापुर: पुलिस ने अंतू नाथ मर्डर केस का शनिवार को खुलासा कर दिया. 8 अक्टूबर को उसकी लाश कुएं में मिली थी. सदर सीओ अमर बहादुर ने कहा कि अंतू नाथ 15 सितंबर से लापता था. उसके पिता कंचन नाथ ने 17 सितंबर को विंध्याचल थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

कुएं में मिली थी अंतू नाथ की लाश: सदर सीओ अमर बहादुर ने बताया कि 8 अक्टूबर को विंध्याचल थाना क्षेत्र के कालिखोह की झाड़ियां के बीच स्थित कुएं में अंतू नाथ का सड़ा गला शव मिला था. पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शिनाख्त की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रयागराज के थाना बारा सज्जी का पूरा लौहगरा में रहने वाला अंतू नाथ सपेरा था.

लोगों के घरों में घुसे सांप निकालता था: लोग उसे घर में घुसे सांप को निकालने के लिए बुलाते थे. वह सांप दिखाकर रुपये मांगता था. इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था. विंध्याचल में रहने वाले नीरज कुमार चौहान, सुनील कुमार चौहान और किशन कुमार चौहान उसके दोस्त थे.

दोस्त की पत्नी को दी थी गाली: अंतू नाथ ने एक दिन सुनील कुमार चौहान की पत्नी को गाली दे दी थी. इससे नाराज सुनील कुमार चौहान अपने भाई नीरज कुमार चौहान और साथी किशन कुमार चौहान के साथ मिलकर अंतू नाथ को मोटर साइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गये.

पुलिस ने दर्ज की FIR, तीनों आरोपी गिरफ्तार: सदर सीओ अमर बहादुर ने बताया कि तीनों ने मिलकर अंतू नाथ को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर दिया था. इसके बाद हाथ-पैर बांधकर उसको कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने अंतू नाथ के पिता कंचन नाथ के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. तीनों आरोपी नीरज कुमार चौहान, सुनील कुमार चौहान और किशन कुमार चौहान को गिरफ्तार का जेल भेज दिया. मामले की जांच की जा रही है.

