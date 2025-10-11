ETV Bharat / state

मिर्जापुर में सपेरे की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने मिलकर उतारा था मौत के घाट, ये वजह आयी सामने

मिर्जापुर पुलिस ने सॉल्व किया अंतू नाथ मर्डर केस. ( Photo Credit: Mirzapur Police )

Published : October 11, 2025 at 6:19 PM IST