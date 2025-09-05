ETV Bharat / state

स्नेक बाइट के बाद सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा पीड़ित, बताई ये वजह - SNAKE BITES YOUTH

तिजारा में अपने कमरे की सफाई के दौरान एक युवक को सांप ने डस लिया. पीड़ित को जिला अस्पताल रेफर किया गया.

Snake locked in a box
डिब्बे में बंद सांप (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read

अलवर: खैरथल तिजारा जिले के नीमली गांव में शुक्रवार को एक प्रवासी व्यक्ति को कमरे की सफाई करते समय सांप ने डस लिया, जिसके बाद साथी व्यक्ति ने पीड़ित को तिजारा के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित व्यक्ति को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घटना के बाद साथी व्यक्ति ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और पीड़ित के साथ सांप को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा.

पीड़ित व्यक्ति के साथी मुश्ताक ने बताया कि पीड़ित बिहार निवासी मोहम्मद सलीम (30) तिजारा में किराए पर रहता है और मजदूरी करता है. घटना के दौरान पीड़ित अपने कमरे की सफाई कर रहा था. इस दौरान बाहर से सांप अंदर आया और सफाई कर रहे सलीम को डस लिया. मुश्ताक ने बताया कि इसके बाद तुरंत सांप को पकड़कर डिब्बे में डाल दिया. पीड़ित सलीम काम की तलाश में अपने क्षेत्र बिहार से तिजारा आया था, जहां वह चिनाई मिस्त्री का काम करता है.

पढ़ें: 'डॉक्टर साहब, इसी ने मुझे काटा है, इलाज कीजिए' सांप को थैले में बंद कर अस्पताल पहुंचा व्यक्ति - SNAKE BITES MAN

डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आए सांप को साथ: मुश्ताक ने बताया कि उन्होंने घटना के बाद सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और पीड़ित के साथ जिला अस्पताल सांप को लेकर आए. इसके पीछे उद्देश्य यह था कि डॉक्टर को सांप को दिखाकर यह जानकारी ली जा सके कि सांप कितना जहरीला था, जिससे कि पीड़ित सलीम के उपचार में मदद मिल सके. उन्होंने बताया कि सांप काले व भूरे रंग का है, जो करीब डेढ़ फुट की लंबाई का है.

For All Latest Updates

TAGGED:

सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा युवकतिजारा में युवक को सांप ने काटाMAN WALKS INTO HOSPITAL WITH SNAKESNAKE BITE IN ALWARSNAKE BITES YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिक्षक दिवस : कुप्रथाओं को पीछे छोड़ पढ़ाई की अलख जगा रहीं पुष्पा 'मैडम', बेटियों-महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर

डोटासरा-जूली ने साधा सरकार पर निशाना, बोले-भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे

UPI से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव, 15 सितंबर से लागू

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.