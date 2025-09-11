ETV Bharat / state

'पुष्पा' से भी खतरनाक है ये गैंग, न पुलिस पकड़ पा रही न वन विभाग, आंगन से चंदन के पेड़ कर लेता है चोरी

चंदन के पेड़ काट ले गए चोर ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल में इन दिनों कोई 'पुष्पा गैंग' चंदन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहा है. दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पाराज की तरह चंदन के पेड़ों का काटा जा रहा है. ये पुष्पा गैंग चंदन के पेड़ को काटते समय किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता. जंगल, घर के आंगन में कहीं भी चंदन का पेड़ नजर आए उसे चोरी कर लेता है. शहर में लगातार चंदन तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं. हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में बुधवार रात 1:00 बजे के आसपास इस गैंग ने एक बार फिर चंदन के पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई. चंदन के पेड़ को चंदन तस्करों ने बड़ी होशियारी के साथ काटा और घर के लोगों को इस बारे में कोई भी भनक नहीं लग पाई. गुरुवार सुबह परिवार ने जब चंदन का पेड़ कटा हुआ पाया तो वो हैरान रह गए. फिर इसकी शिकायत परिवार ने 112 नंबर पर की. चंदन के पेड़ के मालिक प्रदीप ठाकुर ने बताया '25 वर्ष पहले इस पेड़ को वानिकी कॉलेज नेरी से लाये थे. बच्चों की तरह इस पेड़ की देखरेख की थी. आस पड़ोस में अगर किसी को चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होती थी, तो इसी पेड़ से चंदन की लकड़ी ली जाती थी. शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने बताया कि चोरों ने चंदन का पेड़ काट लिया है. इसकी शिकायत 112 नंबर पर कर दी है.' हमीरपुर में चंदन के पेड़ की चोरी (ETV Bharat) चोरों को पकड़ने की मांग स्थानीय निवासी तिलक राज ठाकुर ने बताया कि 'कई साल पुराना चंदन का पेड़ था. शातिरों ने बड़ी होशियारी के साथ चंदन के पेड़ को काटा है, जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगी है चोरों द्वारा इस घटना को बुधवार रात को इस वारदात को अंजाम दिया है. शातिर चंदन के 9 फुट के हिस्से को कर काट कर ले गए हैं. शातिर इसकी कुछ दिन पहले शायद रेकी कर गए होंगे, उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे शातिरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.'

रात को पेट्रोलिंग के निर्देश वहीं, हमीरपुर वन विभाग के डीएफओ अंकित सिंह ने बताया कि 'जानकारी मिली है कि हमीरपुर में निजी भूमि से चंदन के पेड़ काटे गए हैं. पहले भी हमीरपुर शहर के एनआईटी और एक अन्य जगहों पर चंदन के पेड़ काटे गए थे, जिसके चलते अभी तक कोई भी शातिर वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है. वन विभाग के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि रात के समय में भी पेट्रोलिंग करें, ताकि ऐसे गिरोह को पकड़ा जा सके.' वहीं, हमीरपुर एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में चंदन चोरी का मामला सामने आया है. इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है.हमीरपुर को ग्रस्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. कटे हुए चंदन के पेड़ (ETV Bharat) पहले भी हो चुकी है चंदन के पेड़ों की चोरी हमीरपुर शहर में लगातार चंदन के पेड़ों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि इस गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं. अगस्त महीने में भी हमीरपुर के हीरानगर में तस्करों ने दो चंदन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई थी. उस दौरान भी रात को चंदन के पेड़ों को काटकर चोर अपने साथ ले गए थे. लाखों की चंदन की लकड़ी को काटने वाले गिरोह के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. लोगों ने गुहार लगाई है कि चंदन के पेड़ काटने वाले इन लोगों का जल्द पता लगाया जाना चाहिए. ये भी पढ़ें: 'पुष्पा' स्टाइल में चोरी! घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर, चैन से सोते रहे घरवाले

