ETV Bharat / state

राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी, एक आरोपी गिरफ्तार

महतारी एक्सप्रेस से 16 पेटी अवैध शराब जब्त: छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत छुरिया थाना पुलिस ने ग्राम पैरीटोला के पास नाकेबंदी कर शराब तस्करी की घटना को उजागर किया. महतारी एक्सप्रेस सेवा की सरकारी गाड़ी से अवैध रूप से 16 पेटी शराब का परिवहन किया जा रहा था. इस शराब की कीमत 53 हजार रुपये से ज्यादा बताई गई है.

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में एक ओर राजनीतिक दल शराब बंदी की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शराब की तस्करी के केसों की संख्या बढ़ रही है. राजनांदगांव के छुरिया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा की गाड़ी से कुल 16 पेटी शराब जब्त किया है.

आरोपी इंद्र कुमार साहू गिरफ्तार: राजनांदगांव पुलिस ने आरोपी इंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार किया है. आरोपी महाराष्ट्र के काकोड़ी से देसी शराब की खेप को महतारी एक्सप्रेस के वाहन में भरकर ले जा रहा था. वह कल्लूबंजारी से छुरिया की ओर इस शराब की तस्करी कर रहा था. राजनांदगांव पुलिस ने खुलासा किया है कि शराब महाराष्ट्र में बनाई गई थी और यह देसी शराब है.

नाकेबंदी कर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है. आरोपी के पास से 16 पेटी महाराष्ट्र में बनी देसी शराब को जब्त किया गया है. आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 36 के तहत केस दर्ज किया गया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है- मोहित गर्ग, एसपी, राजनांदगांव

पुलिस की तफ्तीश तेज: राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि सरकारी गाड़ी में शराब का परिवहन काफी गंभीर अपराध है. पुलिस इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही है. आरोपी अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे थे.