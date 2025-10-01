ETV Bharat / state

ऑपरेशन मरुद्रग: 25 हजार का इनामी कुख्यात तस्कर चढ़ा हत्थे, तीन राज्यों में करता था नशे की तस्करी

जयपुर: राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कुख्यात तस्करों के खिलाफ एटीएस और एएनटीएफ का एक्शन लगातार जारी है. दोनों जांच एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर तीन राज्यों में नशे की तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर शंकर विश्नोई को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम है. आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर के चौहटन का रहने वाला शंकर विश्नोई अंतरराज्यीय तस्कर है. उसे 'ऑपरेशन मरूद्रग' चलाकर गिरफ्तार किया गया है.

बिहार में शराब तस्करी, जेल भी गया: उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्यों की तस्करी के साथ ही शराब तस्करी, वाहन चोरी और आर्म्स के कई मुकदमें दर्ज हैं. वह लंबे समय से हैदराबाद में फरारी काट रहा था. जहां पहचान छिपाकर रेलिंग का धंधा करता था. पिछले दिनों ही वह बाड़मेर आकर चोरी-छिपे फिर से नशे की तस्करी करने लगा था. वह राजस्थान के साथ ही मध्यप्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करता था, जबकि बिहार में शराब तस्करी करता था. इसके कारण कई दिन बिहार जेल में भी रहा.