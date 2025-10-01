ETV Bharat / state

ऑपरेशन मरुद्रग: 25 हजार का इनामी कुख्यात तस्कर चढ़ा हत्थे, तीन राज्यों में करता था नशे की तस्करी

राजस्थान, एमपी, बिहार में तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर शंकर विश्नोई को एटीएस-एएनटीएफ ने 'ऑपरेशन मरूद्रग' के तहत बाड़मेर में गिरफ्तार किया.

Operation Marudrig
एटीएस की गिरफ्त में तस्करी का आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 1, 2025 at 8:11 PM IST

जयपुर: राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कुख्यात तस्करों के खिलाफ एटीएस और एएनटीएफ का एक्शन लगातार जारी है. दोनों जांच एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर तीन राज्यों में नशे की तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर शंकर विश्नोई को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम है. आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर के चौहटन का रहने वाला शंकर विश्नोई अंतरराज्यीय तस्कर है. उसे 'ऑपरेशन मरूद्रग' चलाकर गिरफ्तार किया गया है.

बिहार में शराब तस्करी, जेल भी गया: उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्यों की तस्करी के साथ ही शराब तस्करी, वाहन चोरी और आर्म्स के कई मुकदमें दर्ज हैं. वह लंबे समय से हैदराबाद में फरारी काट रहा था. जहां पहचान छिपाकर रेलिंग का धंधा करता था. पिछले दिनों ही वह बाड़मेर आकर चोरी-छिपे फिर से नशे की तस्करी करने लगा था. वह राजस्थान के साथ ही मध्यप्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करता था, जबकि बिहार में शराब तस्करी करता था. इसके कारण कई दिन बिहार जेल में भी रहा.

पढ़ें: एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 करोड़ की खेप बरामद, मोस्ट वांटेड तस्कर गिरफ्तार

कार खरीदने पहुंचा और पकड़ा गया: उन्होंने बताया कि बाड़मेर वापस आने के बाद वह नशे की छोटी-छोटी खेप से वापस धंधे में पैर जमाने की सोची. इसके लिए उसे एक सेकंड हैंड कार की तलाश थी. उसने अपने एक दोस्त के जरिए एक कार खरीदने की प्लानिंग की. इसकी जानकारी मिलने पर एटीएस-एएनटीएफ ने जाल बिछाया और कार व्यापारी बनकर उसे मिलने के बहाने बुलाकर पकड़ लिया.

