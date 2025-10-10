ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 60 लाख का स्मैक जब्त! गिरफ्तार तस्कर का पूरा परिवार इस धंधे में शामिल

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के बीच वैशाली में सशस्त्र पुलिस बल ने वाहन जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में छापेमारी कर 296 ग्राम स्मैक और 2.65 लाख रुपये नकद के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जब्त स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 59 लाख 20 हजार रुपये आंका गया है.

तस्कर के परिवार का भी तस्करी में हाथ: छापेमारी के दौरान गिरफ्तार चंदन कुमार ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए. सदर एसडीपीओ के अनुसार, चंदन का पूरा परिवार इस अवैध धंधे में शामिल है. आरोपी ने स्मैक तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसकी चेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी: पुलिस ने चंदन कुमार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पूछताछ के दौरान उसने मादक पदार्थों के स्रोत और खरीदारों के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की. इन जानकारियों के आधार पर पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की योजना बना रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल अपराध पर अंकुश लगाएंगी, बल्कि समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को भी कम करेंगी.

चुनावी माहौल में पुलिस की सक्रियता: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के तहत पुलिस और सशस्त्र बलों की सक्रियता बढ़ गई है. वाहन जांच अभियान और छापेमारी जैसे कदम न केवल अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उठाए जा रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. सैदपुर गांव में हुई इस कार्रवाई को पुलिस की सतर्कता और प्रभावी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है.