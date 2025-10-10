ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 60 लाख का स्मैक जब्त! गिरफ्तार तस्कर का पूरा परिवार इस धंधे में शामिल

बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने 60 लाख का स्मैक बरामद किया है. एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें-

smuggler arrested with smack
वैशाली में स्मैक बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के बीच वैशाली में सशस्त्र पुलिस बल ने वाहन जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में छापेमारी कर 296 ग्राम स्मैक और 2.65 लाख रुपये नकद के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जब्त स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 59 लाख 20 हजार रुपये आंका गया है.

तस्कर के परिवार का भी तस्करी में हाथ: छापेमारी के दौरान गिरफ्तार चंदन कुमार ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए. सदर एसडीपीओ के अनुसार, चंदन का पूरा परिवार इस अवैध धंधे में शामिल है. आरोपी ने स्मैक तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसकी चेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

वैशाली में स्मैक बरामद (ETV Bharat)

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी: पुलिस ने चंदन कुमार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पूछताछ के दौरान उसने मादक पदार्थों के स्रोत और खरीदारों के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की. इन जानकारियों के आधार पर पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की योजना बना रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल अपराध पर अंकुश लगाएंगी, बल्कि समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को भी कम करेंगी.

चुनावी माहौल में पुलिस की सक्रियता: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के तहत पुलिस और सशस्त्र बलों की सक्रियता बढ़ गई है. वाहन जांच अभियान और छापेमारी जैसे कदम न केवल अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उठाए जा रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. सैदपुर गांव में हुई इस कार्रवाई को पुलिस की सतर्कता और प्रभावी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है.

गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई: सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में स्मैक की खरीद-फरोख्त की गुप्त सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और मजिस्ट्रेट के साथ गंगाब्रिज थाना की पुलिस ने सैदपुर गांव में छापेमारी की. इस दौरान चंदन कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 296 ग्राम स्मैक बरामद हुई.

"गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में स्मैक की खरीद-फरोख्त की गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई. छापेमारी में 296 ग्राम स्मैक और 2.65 लाख रुपये नकद के साथ चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है."-सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ

मादक पदार्थों के खिलाफ निरंतर अभियान: पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. बिहार में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है, और इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है. सैदपुर गांव में हुई इस कार्रवाई से अन्य तस्करों को भी कड़ा संदेश गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

ये भी पढ़ें-

दारोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस पर चलाई गोली, एनकाउंटर में स्मैक माफिया घायल

यूट्यूब चैनल की आड़ में चलाते थे नशे का कारोबार, स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

SMUGGLER ARRESTED WITH SMACKSMACK IN VAISHALIबिहार विधानसभा चुनाववैशाली में स्मैक बरामदSMACK SEIZED IN VAISHALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.