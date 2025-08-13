बाराबंकी: यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बाराबंकी यूनिट ने शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. एएनटीएफ टीम ने गिरफ्तार तस्कर के पास से 01.60 किलोग्राम अवैध स्मैक/ हेरोइन बरामद की. बरामद माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.12 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अयोध्या जिले से हुई तस्कर की गिरफ्तारी: एएनटीएफ थाना बाराबंकी टीम ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे अयोध्या जिले के पटरंगा थाना के ग्राम बाबूपुर के पास बीपी मवई पेट्रोल पंप के निकास गेट के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया. तलाशी में उसके पास से एएनटीएफ टीम ने 1.60 किलोग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन, एक स्प्लेंडर बाइक, एक कीपैड मोबाइल बरामद किया.

पुलिस को तस्कर के साथी की तलाश: बरामद अवैध स्मैक/हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत 02 करोड़ 12 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार सीताशरण तिवारी पुत्र कुंज बिहारी तिवारी दरियाबाद थाने के ग्राम इटौरा का रहने वाला है. एएनटीएफ थाना बाराबंकी प्रभारी अयनुद्दीन ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर बहुत ही शातिर है.

नेपाल से माल लाकर यूपी में बेच रहा था: पूछताछ में तस्कर सीताशरण तिवारी ने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करता है. रामसनेहीघाट के रहने वाले एक व्यक्ति ने इस माल को बेचने के लिए उसे और उसके साथी को दिया था. वह रामसनेहीघाट के व्यक्ति का नाम नहीं जानता है. वह नेपाल से माल लाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए यहां बेचता है.

अयोध्या के पटरंगा थाने में मामला दर्ज: एएनटीएफ थाना बाराबंकी प्रभारी अयनुद्दीन ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध अयोध्या जिले के पटरंगा थाने में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. एएनटीएफ की टीम पकड़े गए आरोपी के साथी और रामसनेहीघाट निवासी शख्स की तलाश में जुटी है.

