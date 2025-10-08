ETV Bharat / state

जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडर ब्लास्ट : SMS अस्पताल छावनी में तब्दील, पुलिस-प्रशासन ने संभाला मोर्चा

जयपुर अजमेर हाईवे पर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एसएमएस अस्पताल अलर्ट मोड पर है.

जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसा
जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 7:04 AM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बार फिर से जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है. मंगलवार देर रात को हाईवे पर सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से एक के बाद एक धमाके हुए. हादसे में घायलों के इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं. हादसे की सूचना मिलते ही सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया. एसएमएस थाना पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मोर्चा संभाला. अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

इमरजेंसी में अतिरिक्त चिकित्सक लगाए गए : एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के उप अधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी ने बताया कि गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत के बाद भीषण आग लगने से जयपुर अजमेर हाईवे लर बड़ा हादसा होने की सूचना मिली. घायल मरीजों के इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. मरीजों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एसएमएस अस्पताल अधीक्षक ने इमरजेंसी में अतिरिक्त चिकित्सक लगाए हैं. इसके साथ ही अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ भी लगाया गया है.

एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के उप अधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी (ETV Bharat Jaipur)

एसएमएस अस्पताल की रात्रिकालीन प्रभारी डॉक्टर अरविंद पालावत, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा, हेमंत तिवाडी समेत सभी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं. इसके साथ ही प्लास्टिक सर्जिंग यूनिट हेड को भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने प्लास्टिक सर्जन वार्ड के बेड खाली करके मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करें, ताकि आने वाले मरीजों का इलाज तुरंत प्रभाव से हो सके. अतिरिक्त संबंधित दवाइयों की भी व्यवस्थाएं की गई हैं. मरीजों के लिए आईसीयू में भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है.

धमाकों की आवाज कई किमी दूर तक सुनाई दे रही थी : जयपुर अजमेर हाईवे के मोजमाबाद क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगने से हादसा हुआ है. जयपुर अजमेर हाईवे पर सावरदा पुलिया के पास खड़े सिलेंडर से भरे ट्रक को पीछे से जयपुर की तरफ जा रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई. आग लगने से सिलेंडरों में जोरदार धमाके होने लगे. इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी. मामले की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची. हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया. भीषण हादसे में मृतक और घायलों की संख्या भी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने हादसे को गंभीरता से लेते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को दूदू से जयपुर तक आने-जाने के रास्ते में दमकल और एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां तुरंत आ सके. इसके साथ ही सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. विधायक, मंत्रियों समेत सभी अधिकारियों को दुखद घटना में हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं.

बैरवा भी पहुंचे मौके पर : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी हादसे की सूचना मिलते हैं तुरंत मौके पर पहुंचे. डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए. पुलिस प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास शुरू किया गया. उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि प्रशासन की सहायता करें और घटनास्थल को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें.

