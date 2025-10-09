SMS हॉस्पिटल अग्निकांड : एसएमएस थाने में इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ट्रॉमा सेंटर में आग से कई मरीजों की हुई थी मौत, अब नर्सिंग अधीक्षक की रिपोर्ट पर मुकदमा हुआ दर्ज.
Published : October 9, 2025 at 11:13 AM IST
जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने और कई मरीजों की मौत के मामले में 'फायर प्रोटेक्शन और फायर डिटेक्शन सिस्टम' का संचालन करने वाली इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. एसएमएस थाने में ट्रॉमा सेंटर के नर्सिंग अधीक्षक की ओर से यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जिसकी जांच थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा कर रहे हैं. थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नर्सिंग अधीक्षक गंगालाल की रिपोर्ट पर बीएनएस 125, 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें अग्रिम जांच और अनुसंधान जारी है.
न्यूरो सर्जरी आईसीयू-2 में लगी थी आग : थानाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि नर्सिंग अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 5 अक्टूबर 2025 को ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो सर्जरी आईसीयू-2 में अग्नि दुखांतिका में कई लोगों की मौत हो गई थी. ट्रॉमा सेंटर में स्थापित फायर प्रोटेक्शन एवं फायर डिटेक्शन सिस्टम का संचालन फर्म एसके इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किया जा रहा था. इसलिए इस मामले में फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.
कई लोगों की हो गई थी मौत : उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आईसीयू-2 में आग लगने से भरतपुर के चतरासर निवासी कुषमा जाटव, जयपुर ग्रामीण के रामसर निवासी दिलीप सिंह, जयपुर के कपुरवाला निवासी बहादुर धानका, भरतपुर के गोपालगढ़ निवासी रुक्मणि, सीकर के जलालपुर निवासी पिंटू कुमार गुर्जर और भरतपुर के सालाबाद निवासी श्रीनाथ सिंह की मौत हो गई थी. मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं.
छह सदस्यों की कमेटी कर रही पूरे मामले की जांच : चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कह चुके हैं कि छह सदस्यों वाली एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस कमेटी में कमिश्नर इकबाल खान, अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा, मुख्य अभियंता चंदन सिंह मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (विद्युत) अजय माथुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. आरके जैन और नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं. जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे. जांच पूरी होने के बाद ही साफतौर पर कुछ कहा जा सकता है कि किसकी लापरवाही रही. जो भी दोषी पाया जाएगा. उसे बख्शा नहीं जाएगा.