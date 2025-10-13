ETV Bharat / state

SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से निकाले घड़ी, कील और लोहे के नट-बोल्ट

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीज के पेट से कई प्रकार की लोहे की वस्तुएं निकाली. जानिए पूरा मामला...

Surgery Department of SMS Hospital
सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों का कमाल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी विभाग ने एक दिलजस्प ऑपरेशन को अंजाम दिया. सर्जरी विभाग की चिकित्सक डॉक्टर शालू गुप्ता ने बताया कि नागौर निवासी एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके पेट में काफी समय से दर्द हो रहा था. मरीज अस्पताल की OPD में अपने परिजनों के साथ दिखाने आया था, लेकिन जब चिकित्सकों ने उसकी स्थिति देखी तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया.

जांच करने पर पता चला कि मरीज की आहार नली में धातु की घड़ी तथा बड़ी आंत में लोहे की कीलें व नट-बोल्ट फंसे हुए थे. सर्जरी विभाग के डॉक्टर फारूक खान ने बताया कि मरीज का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया और सबसे पहले एंडोस्कोपी के माध्यम से इन वस्तुओं को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन दो बार प्रयास विफल रहा.

पढ़ें : एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने दिया जटिल ऑपरेशन को अंजाम, मरीज के पेट की 5 किलो की गांठ निकाली

VATS तकनीकी से ऑपरेशन : डॉक्टर फारूक ने बताया कि एंडोस्कोपी से जब ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, तब मरीज का आपरेशन दूरबीन (VATS- Video Assisted theeraus Suryay) ‌द्वारा करने का निर्णय लिया गया और बिना चीरा लगाए इस तकनीकी के माध्यम से मरीज के पेट से घड़ी, बोल्ट आदि सफलतापूर्वक निकाले गए. इस ऑपरेशन में करीब तीन घंटे का समय लगा.

बताया जा रहा है कि मरीज मानसिक रूप से बीमार था और पिछले दो महीने से लोहे की चीजें निगल रहा था. इस ऑपरेशन को सर्जरी विभाग की टीम ने अंजाम दिया, जिसमें डॉ. शालू गुप्ता, डॉ. फारुख खान, डॉ. अमित गोयल, डॉ. देवेंद्र सैनी, डॉ. नवेंद्र अग्रवाल, डॉ. ओजस्वी, डॉ. रोहन, डॉ. अनुष्का शामिल रहे. वहीं, एनेस्थीसिया टीम में डॉ. कंचन, डॉ. सुनिल चौहान, डॉ. इंदु, डॉ. प्रतिमा शामिल रहे.

