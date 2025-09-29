विश्व हृदय दिवस: युवाओं में हार्ट अटैक की बड़ी वजह है धूम्रपान! जानिए, भारत के लिए क्यों गंभीर है दिल की बीमारी?
रिस्म के कार्डियोलॉजी HOD डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि सिगरेट पीने की वजह से युवाओं में हार्टअटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
Published : September 29, 2025 at 7:23 PM IST
रांची: 'डोंट मिस अ बीट' यानी एक भी धड़कन न चूके थीम के साथ दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है. इस दिन का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को दिल की मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हृदय रोगियों की राजधानी कहा जाने लगा है. चिंता की बात यह है कि खानपान में गड़बड़ी, धूम्रपान, अनियमित और गलत दिनचर्या की वजह से अब कम उम्र के युवा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर अस्पताल पहुंचने लगे हैं.
घर गृहस्थी संभालने के दौरान हो रहे हैं हार्ट अटैक
भारत के लिए दिल की बीमारी एक अलार्मिंग स्थिति में क्यों है? इसका जवाब देते हुए रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. हेमंत नारायण कहते हैं कि यूरोपियन, अमरिकन और भारत के ह्रदय रोग को लेकर आंकड़े में बड़ा फर्क यह है कि यूरोप और अमरीका में दिल की जो बीमारी 65 वर्ष में हो रही है, वही बीमारी भारत में 45 साल के लोगों को हो रही है, यानी जब कोई भारतीय अपने घर-परिवार को संभालने के सबसे महत्वपूर्ण समय में होता है तभी वह हृदय रोगी बन जाता है. डॉ. हेमंत कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को यह बीमारी तब होती है जब वह अपनी सभी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेते हैं.
अल्कोहल और धूम्रपान को छोड़े
रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. हेमंत नारायण बताते हैं कि पहले यह मान्यता थी कि सीमित मात्रा में अल्कोहल का सेवन से कोई हर्ज नहीं है लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अल्कोहल की छोटी सी मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. इसी तरह कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान हृदय के लिये ठीक नहीं है.
उन्होंने बताया कि खाने में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियों का सेवन, मछली, सी फूड्स, अखरोट हार्ट के लिए बेहतर है.
रिम्स डॉक्टरों ने वर्ल्ड हार्ट डे पर दिया प्रजेंटेशन
वर्ल्ड हार्ट डे पर रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की डॉ. श्रेया ने प्रजेंटेशन देकर बताया कि दुनिया में होने वाली कुल मौत में कितनी बड़ी संख्या दिल की बीमारी की है. उन्होंने बताया कि यह गलत धारणा है कि महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है जबकि आंकड़े बताते है कि हार्ट अटैक होने का खतरा जितना पुरुषों में है उतना ही खतरा महिलाओं में हैं.
सिगरेट पीने की वजह से हार्ट पेशेंट की संख्या में इजाफा
रांची के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट एवं रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग अध्यक्ष ने झारखंड में बढ़ रहे हार्ट डिजीज से बचाव और दवाओं पर चर्चा की. डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि पिछले एक महीने में रिम्स में 570 से अधिक मरीजों की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट हुआ है. राज्य में युवाओं में 90% हार्ट की बीमारी सिगरेट पीने की वजह से हो रही है. सिगरेट पीने की वजह से 30 वर्ष के उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है. हार्ट अटैक से बचने के लिए लोगों को स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी जाती है.
हफ्ते में 150 मिनट वर्कआउट, बीपी और ब्लड शुगर पर नियंत्रण, हर दिन 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद और खानपान की आदतों में सुधार से आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं: डॉ. हेमंत नारायण, HOD, कार्डियोलॉजी
दूसरे देशों की खराब आदतों में अपनी लाइफस्टाइल में किया शामिल
डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि पश्चिम देशों के मुकाबले भारत में हार्ट अटैक की बीमारी अधिक हो रही है. इसके पीछे की वजह यह है कि दूसरे देशों की खराब आदतों को हमने अडॉप्ट कर लिया लेकिन अच्छी आदतों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. हम वहां के फास्ट फूड को तो अपने जीवन का हिस्सा बना लिया लेकिन वे लोगर शाम को टहलते हैं, व्यायाम करते हैं और वह हम लोग नही करते हैं.
परिवार में हार्ड पेशेंट है तो ज्यादा सतर्कता की जरूरत
डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि अगर परिवार में मां, बहन और बुआ की 55 या उससे पहले और दादा, चाचा, पापा की 65 साल या उससे पहले हार्ट अटैक हुआ है तो जेनेटिकली बीमारी होने का खतरा ज्यादा है.
