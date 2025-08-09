Essay Contest 2025

भूदान की जमीन बंटने से झारखंड में लघु क्रांति संभव, अहंकार और रैट कंपटीशन है युद्ध का कारण, बापू के अनुयायियों से खास बातचीत - LAND OF BHUDAN IN JHARKHAND

8 अगस्त 1925 को गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए थे. इसे यादगार बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

भूदान की जमीन बंटने से झारखंड में लघु क्रांति संभव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 6:32 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 6:38 PM IST

रांचीः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज से सौ वर्ष पहले 8 अगस्त 1925 को पहली बार झारखंड की लौहनगरी जमशेदपुर आए थे. उस वक्त टाटा स्टील के मजदूर हड़ताल पर थे. उनके समझाने पर मजदूरों ने हड़ताल खत्म की थी. लिहाजा, इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए बापू के विचारों से स्थापित सर्व सेवा संघ ने रांची में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई और देश के समसामयिक विषयों पर चर्चा की. इस मौके पर सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य पटनायक और मैनेजिंग ट्रस्टी महादेव विद्रोही ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बापू के विचारों की अहमियत बताई.

जानकारी देते सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैनेजिंग ट्रस्टी (Etv Bharat)

अहंकार और रैट कंपटीशन है हिंसा का कारण- आदित्य पटनायक

सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य पटनायक ने बताया कि 8 और 9 अगस्त 1925 को महात्मा गांधी पहली बार दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे. उनकी याद में देश की वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा की जा रही है. वर्तमान में कई देशों के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के मसले पर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व अहिंसा में विश्वास करता है. तभी तो यूएन ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया. आज अहंकार और रैट कंपटीशन छिड़ा हुआ है. बापू को इस रास्ते पर चलकर शक्तिशाली बनने की बिल्कुल चाहत नहीं थी. वो बराबरी चाहते थे. सर्वोदय चाहते थे. हम विकासशील देश जरुर हैं. हम जरुर विकसित होंगे और वहीं असली सर्वोदय होगा.

ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने क्यों लगी बापू की प्रतिमा

वर्तमान दौर में युद्ध और हिंसक घटनाओं पर सर्व सेवा संघ के मैनेजिंग ट्रस्टी महादेव विद्रोही ने बताया कि आखिर किस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने बापू की प्रतिमा लगी. उन्होंने कहा कि तब ब्रिटेन के लोगों ने तत्कालीन पीएम टोनी ब्लेयर से सवाल किया था कि जिस शख्स ने हमारी सल्तनत उखाड़ दी उसकी प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है. तब टोनी ब्लेयर ने कहा था कि महात्मा गांधी भारत के नेता नहीं थे बल्कि मानवता के नेता थे.

रांची में सर्व सेवा संघ की बैठक (Etv Bharat)

भूदान की जमीन से झारखंड में लघु क्रांति संभव- महादेव विद्रोही

मैनेजिंग ट्रस्टी महादेव विद्रोही का कहना है कि भूदान से पूरे देश में करीब 48 लाख एकड़ जमीन मिली थी. सबसे ज्यादा बिहार में करीब 23 लाख एकड़ जमीन मिली थी. इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा झारखंड का था. अभी भी झारखंड में करीब साढ़े 9 लाख एकड़ जमीन का वितरण होना है. यह काम हो जाता है तो एक लघु क्रांति हो जाएगी. इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है. झारखंड में इसलिए जमीन का वितरण नहीं हो रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टी और संस्थाओं ने भूदान की जमीन पर कब्जा जमा रखा है. यह जमीन सिर्फ भूमिहीन को उसी के गांव में खेती के लिए दी जा सकती है.

भूदान की जमीन नहीं हो सकती है सरकारी जमीन

उन्होंने एक वाकया भी बताया कि कानपुर में एक व्यापारी को भूदान की जमीन मिल गई थी. लेकिन डिप्टी कलेक्टर ने दाखिल खारिज करने से मना कर दिया था. तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक्ट में यह कहां लिखा है कि यह व्यापारी को नहीं मिल सकती है. यह व्यापारी तो भूमिहीन है. तब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंडलेस का मतलब यह नहीं कि वो इनकम टैक्स देता हो. जिसके बड़े-बड़े बंगले हों. भूमिहीन का मतलब है जिसकी आजीविका का एकमात्र आधार खेती हो और वह उसी गांव का रहने वाला हो. लिहाजा, झारखंड सरकार को भूदान की जमीन भूमिहीनों के बीच बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला है कि भूदान लैंड कभी भी सरकारी जमीन नहीं मानी जा सकती है.

सर्व सेवा संघ (Etv Bharat)

सर्व सेवा संघ की राज्य सरकार से मांग

भूदान की जमीन को जल्द से जल्द भूमिहीनों के बीच बांटा जाए. इसके लिए पहले भूदान यक्ष कमेटी का गठन हो. संघ की ओर से भेजे गये नाम पर आधारित नोटिफिकेशन जारी हो. कमेटी को संसाधन दिया जाए. भूदान के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाए ताकि कागजात में हो रही गड़बड़ी को रोका जा सके.

कैसे हुई थी सर्व सेवा संघ की स्थापना

आजादी के बाद महात्मा गांधी ने स्वराज आधारित सर्वोदय पर जोर दिया था. उन्होंने 2 फरवरी 1948 को वर्धा में मीटिंग भी बुलाई थी. लेकिन इससे पहले 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई. तब गांधी जी के सुझावों को पूरा करने के लिए लिए सर्वोदय समाज और सर्व सेवा संघ के गठन का फैसला लिया गया था.

इस मीटिंग में आचार्य विनोबा भावे, किशोरी लाल जी, जे.सी.कुमारप्पा, आचार्य काकासाहेब कालेलकर, जयप्रकाश नारायण सरीखी हस्तियां शामिल हुई. इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे. सर्व सेवा संघ का काम है बापू के विचारों को जन-जन तक फैलाना, साथ ही देश भर की सर्वोदय की संपत्ति की देखभाल करना ताकि समाज में अंत्योदय से सर्वोदय का प्रकाश फैले.

land of bhudan in Jharkhand
सर्व सेवा संघ (Etv Bharat)
