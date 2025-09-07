ETV Bharat / state

"छोटी रामलीलाओं को भी मिले बराबरी का हक", आयोजकों ने सरकार से की मांग

दिल्ली में इस बार दुर्गा पूजा और रामलीलाओं के आयोजनों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है.

दिल्ली में रामलीला
दिल्ली में रामलीला (ETV Bharat)
September 7, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली में इस बार दुर्गा पूजा और रामलीलाओं के आयोजनों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. पहली बार आयोजकों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा बिजली मीटर लगाने के लिए केवल 25 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि ही जमा करनी होगी. इससे आयोजकों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा और वे अपने कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

छोटी रामलीलाओं को भी मिले बराबरी का हक: सरकार ने साफ-सफाई, फॉगिंग, पानी के टैंकर, स्वास्थ्य सुविधाएं, एंबुलेंस, शौचालय, फायर टेंडर, पार्किंग, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की भी पूरी व्यवस्था करने का वादा किया है. साथ ही जिला स्तर पर डीएम कार्यालय में एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जहां से आयोजकों को सभी प्रकार की एनओसी एक ही स्थान से मिल सकेगी. इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी.

रामलीलाओं आयोजकों की मांग (ETV Bharat)

रामलीला आयोजकों की मांग: दिल्ली में बालाजी रामलीला के प्रधान यतेंद्र गुप्ता ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि सरकार ने रामलीलाओं की ओर ध्यान दिया है. इससे हमारे बजट पर बड़ा असर पड़ेगा. पहले खर्च का बड़ा हिस्सा बिजली और अन्य व्यवस्थाओं पर जाता था, लेकिन अब उस बचत को हम मंचन और सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग कर पाएंगे.

छोटी रामलीलाओं को आर्थिक दिक्कत: वहीं, खेड़ा रामलीला के प्रधान मनोज ने कहा कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को छोटी रामलीलाओं पर भी ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी रामलीलाओं को तो आसानी से फंड और सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन छोटी रामलीलाओं को अब भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यदि सरकार उन्हें भी बराबर प्राथमिकता दे, तो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में और अधिक जोश देखने को मिलेगा.

हरीश गर्ग संरक्षक श्री हरि रामलीला समिति सरकार का यह निर्णय राजधानी में धार्मिक आयोजनों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे न केवल आयोजकों का आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि दिल्ली के नागरिकों को भी सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं के साथ दुर्गा पूजा और रामलीला का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा.

