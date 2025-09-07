ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां खाई में गिरा छोटा हाथी वाहन, चालक की दर्दनाक मौत

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर झांकरसेम के पास गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 7 सितंबर को एक छोटा लोडर (छोटा हाथी) संख्या UP 14 QT 8045 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर रवाना हुआ. जैसे ही वो जागेश्वर से पहले झांकरसेम के पास पहुंचा तो वहां पर मोड़ में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क छोड़ 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरा.

खाई में गिरा छोटा हाथी वाहन (फोटो सोर्स- Police)

वाहन में दो लोग सवार थे. वाहन को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कपूरपुर के समाना गांव निवासी अमित कुमार पुत्र युद्धवीर सिंह चला रहा था. वाहन में उनके साथ गाजियाबाद निवासी सोनू उर्फ सतेंद्र कुमार पुत्र सतपाल सिंह भी सवार था. जैसे ही वाहन खाई में गिरा तो आस पास के लोग मौके पर पहुंचे.