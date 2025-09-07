ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां खाई में गिरा छोटा हाथी वाहन, चालक की दर्दनाक मौत

अल्मोड़ा में झांकरसेम के पास खाई में गिरा छोटा हाथी, वाहन चालक की मौत, एक अन्य घायल, सीएचसी धौलादेवी में चल रहा उपचार

Small Loader Accident in Almora
दुर्घटनाग्रस्त वाहन (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2025 at 7:42 PM IST

3 Min Read

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर झांकरसेम के पास गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 7 सितंबर को एक छोटा लोडर (छोटा हाथी) संख्या UP 14 QT 8045 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की ओर रवाना हुआ. जैसे ही वो जागेश्वर से पहले झांकरसेम के पास पहुंचा तो वहां पर मोड़ में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क छोड़ 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरा.

Small Loader Accident in Almora
खाई में गिरा छोटा हाथी वाहन (फोटो सोर्स- Police)

वाहन में दो लोग सवार थे. वाहन को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कपूरपुर के समाना गांव निवासी अमित कुमार पुत्र युद्धवीर सिंह चला रहा था. वाहन में उनके साथ गाजियाबाद निवासी सोनू उर्फ सतेंद्र कुमार पुत्र सतपाल सिंह भी सवार था. जैसे ही वाहन खाई में गिरा तो आस पास के लोग मौके पर पहुंचे.

इसके साथ ही लोगों ने वाहन दुर्घटना की सूचना पुलिस को भी दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगो की मदद से पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से दोनों घायलों को निकाला और सड़क तक पहुंचाया. जहां से एक वाहन की मदद से दोनों को सीएचसी धौलादेवी भेजा.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी के डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद वाहन चालक अमित कुमार को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दुर्घटना में घायल सोनू उर्फ सत्येंद्र कुमार को भर्ती कर उसका उपचार शुरू कर दिया है. वहीं, दोनों के परिजनों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी गई है.

हादसे में मौत-

  1. अमित कुमार पुत्र युद्धवीर, निवासी- समाना, हापुड़ (उत्तर प्रदेश)

हादसे में घायल-

  1. सोनू उर्फ सतेंद्र कुमार पुत्र सतपाल सिंह (उम्र 40 वर्ष), निवासी- अतरौली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

"हादसा दोपहर बाद की है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को खाई से बाहर निकाला. खाई से सड़क तक लाने में काफी मशक्कत की गई. दोनों के बारे में जानकारी जुटाई गई, फिर उनके परिजनों को सूचित किया गया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घायल सत्येंद्र का इलाज सीएचसी धौलादेवी में किया जा रहा है. हादसे के कारणों की जांच की जाएगी."- दिनेश कुमार महंत, थानाध्यक्ष, दन्या

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

LOADER ACCIDENT IN JHAKARSEMCHHOTA HATHI FELL INTO DITCH ALMORAअल्मोड़ा छोटा हाथी खाई में गिराझांकरसेम में लोडर एक्सीडेंटUTTARAKHAND ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.