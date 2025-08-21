पटना: क्या आप जानते हैं कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी विधानसभा के बीच कितना अंतर है? एक ओर है राजधानी पटना की चमक दमक से जुड़ा दीघा विधानसभा तो दूसरी ओर है छोटे शहर शेखपुरा में बसा, पर इतिहास से जुड़ा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र. दोनों ही सीटें अपने आप में खास हैं.

सीटों में बदलाव और विशेष पहचान: 1952 में बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटें थीं, लेकिन झारखंड के गठन के बाद अब बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें रह गई हैं. इन सीटों में से दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जबकि बरबीघा सबसे छोटा क्षेत्र है.

दीघा और बरबीघा (ETV Bharat)

दीघा विधानसभा सबसे बड़ा और प्रभावशाली क्षेत्र: दीघा विधानसभा 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया. यहां 4.73 लाख से अधिक मतदाता हैं और यह क्षेत्र संख्या 181 है. इसमें 6 पंचायतें और नगर निगम के 14 वार्ड शामिल हैं. शहरी इलाका होने के कारण यह क्षेत्र बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बन गया है.

दीघा में एनडीए का दबदबा: दीघा विधानसभा में 2010 से अब तक हुए तीनों चुनावों में एनडीए का ही दबदबा रहा है. 2010 में जदयू की पूनम देवी ने जीत हासिल की. उन्हें 62% वोट मिला था और लोजपा के सत्यानंद शर्मा को केवल 16% वोट मिला था तो बड़े अंतर से पूनम देवी ने पहला चुनाव जीता था. हालांकि उसके बाद यह सीट बीजेपी के पास चला गया, लेकिन जदयू की नजर हमेशा इस सीट पर बनी रहती है.

दीघा की सामाजिक संरचना और चुनावी समीकरण: दीघा में कायस्थ और यादव समुदाय के मतदाताओं की बड़ी संख्या है. इसके अलावा, हर धर्म और जाति के लोग यहां रहते हैं. दीघा विधानसभा का नंबर 181 है. क्षेत्र में 6 पंचायत और नगर निगम के 14 वार्ड है. यहां 400 बूथ हैं.

बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

संजीव चौरसिया दोबारा विधायक बने: पिछले दो चुनाव की बात करें तो 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे. उस समय भी बीजेपी के संजीव चौरसिया ने यहां से चुनाव जीता था. जदयू के वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को बड़े अंतर से हराया था और 2020 में संजीव चौरसिया दोबारा विधायक बने.

संजीव चौरसिया 27 फीसदी रहा: 2020 में संदीप चौरसिया को दीघा विधानसभा में 97 हजार 44 वोट आया था, जबकि 2020 में महागठबंधन से माले को यह सीट मिला था और माले की उम्मीदवार शशि यादव को 50971 वोट आया था. संजीव चौरसिया और शशि यादव में जीत का अंतर 27.01% वोट का रहा.

वीआईपी इलाका:दीघा की विशेष स्थिति: दीघा विधानसभा क्षेत्र में पटना एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बिहार विधानसभा और अन्य सरकारी दफ्तर आते हैं. इसके अलावा, बीजेपी, जदयू, राजद जैसे प्रमुख दलों के प्रदेश कार्यालय भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जिससे यह इलाका राजनीतिक रूप से अत्यंत सक्रिय बना रहता है.

बरबीघा विधानसभा सबसे छोटा लेकिन ऐतिहासिक क्षेत्र: बरबीघा विधानसभा शेखपुरा जिले में स्थित है और 1994 में मुंगेर से अलग होकर अस्तित्व में आया. नवादा संसदीय क्षेत्र में बरबीघा विधानसभा आता है बरबीघा विधानसभा में 2 लाख 26165 मतदाता 2020 में थे. हालांकि लोकसभा चुनाव में बढ़कर 2 लाख 32994 हो गया है इस बार इनकी संख्या कुछ और बढ़ सकती है.

श्रीकृष्ण सिंह और दिनकर की भूमि: बरबीघा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जन्मभूमि है. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी एक समय यहां विद्यालय में प्रधानाचार्य रह चुके हैं। कांग्रेस का कभी यह गढ़ रहा क्षेत्र अब जदयू के विधायक के सुदर्शन के पास है.

11 बार कांग्रेस को मिली जीत: बरबीघा में 17 बार चुनाव हुए हैं और उसमें से 11 बार कांग्रेस ने जीती है. के सुदर्शन 2015 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और सबसे दिलचस्प बात की के सुदर्शन 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 113 वोटो से हराया था.

जातिगत समीकरण और शिक्षा का केंद्र: बरबीघा में एससी-एसटी की आबादी 22% से अधिक है जबकि भूमिहार समुदाय की आबादी भी 20% से अधिक है। यहां शिक्षण संस्थानों की भरमार है. बिहार के चर्चित राजनेता राजो सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं और उनके कारण ही बरबीघा चर्चा में रहा. अब उनके पोते के सुदर्शन विधायक हैं.

राजनीतिक विवाद: बरबीघा विधानसभा को लेकर पिछले दिनों विवाद भी हुआ था.नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी लगातार प्राविधा का दौरा कर रहे थे उस पर के सुदर्शन ने आपत्ति जताई थी और इसको लेकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जमकर बहस भी हुआ था.

जागरूक मतदाता: बरबीघा विधानसभा का बड़ा इलाका आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है. लेकिन यहां के मतदाता भी काफी जागरुक है. छोटा विधानसभा होने के बावजूद 243 विधानसभा क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है.

2025 चुनाव की तैयारी: फिलहाल दीघा विधानसभा बीजेपी और बरबीघा जदयू के पास है. 2025 विधानसभा चुनाव में भी दीघा सीट बीजेपी को और बरबीघा सीट जदयू को मिलने के संकेत हैं. दीघा अपनी शहरी और वीआईपी पहचान के कारण जबकि बरबीघा अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक महत्ता के कारण बिहार विधानसभा में खास स्थान बनाए हुए हैं.

"विधानसभा का परिसीमन जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर होता है. दीघा सबसे बड़ा और बरबीघा सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन दोनों जगह के मतदाता बेहद जागरूक हैं. बरबीघा में शिक्षा संस्थानों की भरमार है, जिसका श्रेय पूर्व विधायक राजो सिंह को जाता है. उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी थी."- डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, चुनाव विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें