यह नारा सुनकर मुस्कुराते रहे तेज प्रताप यादव... कभी आता था गुस्सा
बिहार का सीएम तेज प्रताप जैसा हो, यह नारा सुनकर तेज प्रताप मुस्कराते रहे. इससे पहले तेजस्वी के पक्ष में नारा सुनकर भड़क गए थे.
Published : September 17, 2025 at 1:50 PM IST
शिवहर: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव इन दिनों कई जिलों का दौरा कर रहे हैं. पहले तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी और अब शिवहर में बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप ने जनता से बहरूपियों से सावधान रहने की अपील की है. इस दौरान तेज प्रताप के पक्ष में जमकर नारे लगे. बिहार का सीएम कैसा हो, तेज प्रताप जैसा हो, यह नारा सुनकर तेज प्रताप मुस्कुराते रहे.
'बहरूपियों से सावधान रहें'- तेज प्रताप: दरअसल मंगलवार को तेज प्रताप यादव अचानक शिवहर पहुंचे. तरियानी के माधोपुर छाता गांव में बेलसंड से गरीब जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि के घर पर उनका आरती-समारोह के साथ भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने आगाह करते हुए कहा, बहुरूपिया नेताओं के बहकावे में नहीं आना है.
नारा सुनकर खुश हुए तेज प्रताप: तेज प्रताप ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित रहेगा. कोई लंबा-चौड़ा वादा नहीं, बल्कि हर घर में रोजगार सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. इस दौरान लोगों ने जोशीले नारे लगाते हुए कहा कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजप्रताप के जैसा हो. नारे को सुनकर पूर्व मंत्री तेजप्रताप मुस्कराते रहे.
तेजस्वी के पक्ष में नारा सुनकर भड़क गए थे तेज: अगस्त 2025 में जहानाबाद के लखवार गांव में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव उस समय भड़क गए थे, जब भीड़ में से किसी ने 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगाया. तेज प्रताप ने नारा लगाने वाले को फटकारते हुए कहा था, "फालतू बात मत करो! तुम RSS के आदमी हो क्या? पुलिस पकड़कर ले जाएगी."
पढ़ें:'अबकी बार तेजस्वी सरकार' नारे पर भड़के तेज प्रताप, छोटे भाई के लिए ये क्या बोल गए!
पिछले कुछ समय से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां साफ नजर आ रही है. तेज प्रताप कभी छोटे भाई तेजस्वी को कृष्ण और अर्जुन कहा करते थे, वहीं अब उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमला कर रहे हैं. तेज प्रताप ने यहां तक कहा था कि आपका विधायक नाच-गा रहा है और मैं मदद करने आया हूं.
लोगों की उमड़ी भीड़: आस-पास के गांव से काफी संख्या में लोग तेज प्रताप यादव को देखने के लिए उमड़ पड़े. लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा की यहां आने के बाद जितना प्रेम और समर्थन मिला है, उसका ऋण मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा. आप सबके सहयोग से हम नया बिहार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.
"हम शिक्षित, समृद्ध और रोजगारयुक्त बिहार की स्थापना का काम कर रहे हैं. युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है. आज हमारे पड़ोसी राज्य में पलायन की स्थिति विकट होती जा रही है. बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय है. सरकार ने शराबबंदी की बात की, लेकिन आज भी हर गांव-कस्बे में शराब खुलेआम बिक रही है."- तेज प्रताप यादव, हसनपुर विधायक
पीएम मोदी पर हमला: तेज प्रताप ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और बेरोजगारी है. नरेंद्र मोदी आए और जुमलेबाजी करके चले गए. चीनी मिलों को पुनः चालू करने का वादा किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.
अस्वस्थ होने के चलते रद्द करना पड़ा था कार्यक्रम: उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया और कहा कि स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं मिड-डे मील में छिपकली मिलती है और कई स्कूल भवन जर्जर होकर गिरने के कगार पर हैं. इस व्यवस्था को बदलना हम सबका कर्तव्य है. तेजप्रताप ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी 14 तारीख को आयोजित कार्यक्रम में शामिल न हो पाने के पीछे उनका अस्वस्थ होना मुख्य कारण था.
इससे पूर्व गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा ,तेज प्रताप यादव का शिवहर आना विरोधियों के लिए बड़ा तमाचा है. विकास का पट खुला है और बदलाव निश्चित है. तेजप्रताप का साथ और आपके आशीर्वाद से बिहार नया आयाम प्राप्त करेगा. मौके पर दीपक कुमार, सतेंद्र सिंह,अनमोल कुमार सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें
'सड़कों पर नाच गा रहा…' तेजस्वी के विधानसभा राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप, कहा- 'आपकी सरकार फेल है'
छोटे भाई तेजस्वी से नाराज चल रहे बड़े भैया तेज प्रताप? राघोपुर पहुंचकर कह दी बड़ी बात