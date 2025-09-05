ETV Bharat / state

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट: बाढ़ का खतरा बरकरार, CWC ने बैराज प्रबंधन के लिए पैनल बनाने का दिया सुझाव - DELHI FLOOD ALERT LIVE UPDATES

दिल्ली में यमुना के पानी पर नियंत्रण के लिए तीन बैराज आईटीओ, ओखला और वजीराबाद में बने हुए हैं.

यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट: दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार
यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट: दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 3:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में उफान मार रही यमुना का वेग शुक्रवार को थोड़ा कम हुआ है. शुक्रवार सुबह यमुना नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि, नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. दोपहर 12 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 207.24 मीटर दर्ज किया गया, जो गुरुवार के 207.46 मीटर के उच्चतम स्तर से कम है. इसके बावजूद, नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर है.

मयूर विहार, कश्मीरी गेट, और यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है. हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. उधर, इस बार यमुना में आई बाढ़ के चलते सेंट्रल वाटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) और जल शक्ति मंत्रालय ने एनजीटी को सौंपी एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी के तीन प्रमुख बैराजों के प्रबंधन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर समन्वय के लिए पैनल बनाने की बात कही है.

CWC ने बैराज प्रबंधन के लिए पैनल बनाने का दिया सुझाव
CWC ने बैराज प्रबंधन के लिए पैनल बनाने का दिया सुझाव (ETV Bharat)

बैराज की जल निकासी में बड़ी भूमिका: बाढ़ पर लगातार निगरानी रख जलस्तर के बारे में आंकलन करने वाले सेंट्रल वाटर कमीशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नागेंद्र के मुताबिक, बैराज की जल निकासी में बड़ी भूमिका होती है. हरियाणा से छोड़े जाने वाले पानी जो दिल्ली आता है, उसे वजीराबाद, आईटीओ और ओखला बैराज से कितना छोड़ा जाता है, इससे जल स्तर का अनुमान लग जाता है. इन तीनों बैराज के समन्वय होने से डेंजर लेवल तक पानी को पहुंचने से बचाया जा सकता है.

"आज दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यमुना के जलस्तर और भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24x7 मॉनिटरिंग जारी रहे, राहत कार्य में कोई ढिलाई न हो और हर दिल्लीवासी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो. सरकार की पूरी टीम सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है."- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली

यमुना के पानी पर नियंत्रण के लिए बने हैं तीन बैराज: दिल्ली में यमुना के पानी पर नियंत्रण के लिए तीन बैराज आईटीओ, ओखला और वजीराबाद में बने हुए हैं. वज़ीराबाद बैराज दिल्ली सरकार के अधीन है, जबकि आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है. ओखला बैराज, जो सबसे आखिर में है उससे यमुना का पानी यूपी में प्रवेश करता है. उस बैराज पर उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण है. अचानक पानी छोड़ने पर तीनों ही राज्य सरकारों से समन्वय की जरूरत होती है. इसलिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसके लिए एनजीटी को रिपोर्ट भेजी है.

यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट: दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार
यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट: दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार (ETV Bharat)

रिपोर्ट में अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी) के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति के गठन की सिफारिश की गई है. इसमें गत अप्रैल माह में आईटीओ बैराज को दिल्ली सरकार को सौंपने पर हुई चर्चा का भी उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि हरियाणा इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है क्योंकि वह यमुना नदी में होने वाले निर्वहन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है.

वर्ष 2023 में यमुना का जलस्तर रिकार्ड 208.66 दर्ज: बता दें कि वर्ष 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान यमुना का जलस्तर 208.66 दर्ज किया गया था. जो अब तक का उच्चतम स्तर है. एनजीटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया था. तब इन बैराजों के गेट खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल वाटर कमीशन समेत संबंधित अन्य एजेंसियों से भी रिपोर्ट मांगा था. वर्तमान में तीनों ही राज्य सरकार के अधीन आने वाले सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग बैराज-स्वामित्व वाली एजेंसियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

