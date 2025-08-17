नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर इलाके इन दिनों मौसम का मिजाज खुशनुमा दिख रहा हैं. राजधानी में कभी हल्की बारिश तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. हाल ही में, जन्माष्टमी के दिन दिल्ली का मौसम सुहाना रहा, जिसमें बारिश नहीं हुई, लेकिन बीच-बीच में गर्म धूप ने थोड़ी असुविधा जरूर दी. कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे. गरज वाले बादलों के साथ सुबह से दोपहर के बीच हल्की वर्षा के एक-दो दौर पड़ने की संभावना है. रविवार का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.
पूरे हफ्ते बारिश के आसार
अगर बात करें तो 18 से 22 अगस्त के बीच दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी कुल मिलाकर, पूरे सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में फुहारों का दौर जारी रहने का अनुमान है.
वायु गुणवत्ता में आया सुधार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 98, गाजियाबाद में 102, ग्रेटर नोएडा में 105, नोएडा में 94 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के आने वाले कल से इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
