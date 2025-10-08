बनारस में शहीदों की याद में गंगा घाट पर जले आकाशदीप, सेना के बैंड ने दी स्पेशल सलामी
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि अतीत से लेकर आज तक के समस्त वीर योद्धाओं की स्मृति में आकाश-दीप जलाए गये.
वाराणसी: गंगा तट पर गंगा सेवा निधि ने बुधवार की शाम को उन वीर जवानों की याद में आकाशदीप जलाए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लोगों के प्राणों की रक्षा की. शहीदों की आत्मा की शांति के लिए यह प्रोग्राम कार्तिक मास में किया जाता है. इसमें गंगा तट, कूपों, सरोवरों, बावड़ियों और घर की छतों पर आकाशदीप जलाए जाते हैं. यह परंपरा बनारस में कई वर्षों से चली आ रही है.
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि वीर योद्धाओं की याद में कार्तिक मास के दौरान आकाशदीप जलाने की शुरुआत कारगिल युद्ध के बाद की गयी थी. मान्यता है कि कार्तिक मास के समान कोई माह हीं नहीं है. सतयुग के समान ही कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है.
उन्होंने कहा कि गंगा घाट पर कार्तिक माह में जलता ये आकाश दीप इस बात का परिचायक हैं कि हमारे शहीदों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा की रोशनी कितनी उज्जवल है. देव-दीपावली महोत्सव पर भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित कर शहीदों को नमन किया जाता है.
गंगा सेवा निधि के आध्यात्म और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव-दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाता है. इसमें भारत के अमरवीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है. काशी में सदियों-सदियों से गंगा घाटों पर अपने पूर्वजों की स्मृति में, उनके स्वर्गलोक की यात्रा के मार्ग को आलोकित करने के लिए आकाश-दीप जलाने की परंपरा रही है.
उन्होंने बताया कि बुधवार को हुए प्रोग्राम का शुभारंभ गणपति वंदना और देश भक्ति गीत से हुआ. गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृतिषेश सत्येन्द्र मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किये गए. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष भारतवासियों की निर्मम हत्या की थी. गंगा सेवा निधि उन सभी देशवासियों के लिये भी एक माह तक आकाशदीप प्रज्वलित करेगी.
