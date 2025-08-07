Essay Contest 2025

बंदूक वाले हाथों में हुनर, सरेंडर नक्सलियों को मिल रही स्किल ट्रेनिंग, हर हाथ को मिल रहा रोजगार - TRAINING FOR SURRENDERED NAXALITES

सुकमा जिला प्रशासन ने 200 सरेंडर नक्सलियों को अब स्किल की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है.

सुकमा में नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत ट्रेनिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 7:20 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:55 PM IST

सुकमा: बम, बारुद और गोलियों की आवाज जिस जगह की पहचान बन चुकी थी. उस नक्सलगढ़ सुकमा की अब सूरत बदल रही है. यहां न सिर्फ नक्सल ऑपरेशन के जरिए नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा है बल्कि यहां अब स्किल और हुनर की ट्रेनिंग देकर सरेंडर नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है.

सरेंडर महिला नक्सलियों को मिल रही सिलाई की ट्रेनिंग: सुकमा में अब तक कुल 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इसमें आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सलियों को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा शिल्पकला की ट्रेनिंग देकर उन्हें लैस किया जा रहा है.

नई नक्सल पुनर्वास नीति से आया बदलाव: साय सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से यह सब मुमकिन हुआ है. कभी जिन हाथों में बंदूकें थीं, आज वे हाथ कढ़ाई कर रहे हैं, लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं, मोटर सुधार रहे हैं और ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं.आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली अब रोजगारमूलक प्रशिक्षण लेकर खुद की छोटी दुकानें, सर्विस सेंटर और वर्कशॉप चला रहे हैं.

नियद नेल्लानार योजना से बदली तस्वीर: यह सब नियद नेल्लानार योजना से भी मुमकिन हुआ है. सुकमा के कलेक्टर देवेश ध्रुव ने ईटीवी भारत को बताया कि साल 2025 से अब तक जिले में कुल 200 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनमें से सरेंडर कर चुके अधिकांश नक्सलियों को हमने स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी है.

आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को हमने जिनमें महिला नक्सली शामिल हैं. उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर संचालन और शिल्पकला की ट्रेनिंग दी है. इसके अलावा जिन पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया है. उन्हें बढ़ईगिरी, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, कृषि और पशुपालन की ट्रेनिंग दे रहे हैं- देवेश ध्रुव, कलेक्टर, सुकमा

सरेंडर करने के बाद मैं सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हूं. अब जल्द ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर अपनी जीविका चलाने के लिए टेलरिंग शॉप खोलूंगी. पहले जो लोग मुझसे डरते थे अब वे लोग मुझे सम्मान से दीदी कहकर बुलाते हैं. अब लोग मेरे से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा ले रहे हैं- अनीता सोढ़ी, सिलाई सीखने वाली सरेंडर महिला नक्सली

सिलाई के हुनर से हमारी पहचान बन रही है. हिंसा का रास्ता छोड़कर अब अब अपने जीवन को संवारने में जुटे हैं. इसलिए हम टेलरिंग का काम सीख रहे हैं- वेट्टी कन्नी, सरेंडर महिला नक्सली, सिलाई की ले रही ट्रेनिंग

नक्सलगढ़ में लोगों की बदल रही सोच: सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव ने बताया कि सरेंडर नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग लेता देख इलाके के अन्य लोगों की सोच भी बदल रही है. आत्मसमर्पित माओवादियों को अब डर और नफरत की निगाह से नहीं, बल्कि काबिल और मेहनती नागरिक के रूप में देखा जा रहा है. गांवों की पंचायतें उन्हें विकास योजनाओं में भागीदार बना रही हैं.

युवाओं को मिल रही प्रेरणा: नियद नेल्ला नार योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल भत्ता और पुनर्वास सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें हुनर सिखाकर सशक्त नागरिक बनाया जा रहा है. इसी वजह से अब सुकमा के युवाओं का झुकाव जंगल की ओर नहीं, बल्कि नौकरी, व्यापार और शिक्षा की ओर बढ़ रहा है.

सुकमा अब हुनर से बढ़ रहा आगे: सुकमा के कलेक्टर देवेश ध्रुव ने बताया कि सुकमा अब डर से नहीं बल्कि हुनर से आगे बढ़ रहा है. यहां हिंसा फैलाने वाले हाथ अब समाज निर्माण की ओर आगे बढ़ चुके हैं. यहां परिवर्तन और पुनर्निर्माण की बयार बह रही है. जिस इलाके से कभी बारूद की गंध महकती थी वहां से अब हुनर के हौसले आगे बढ़ रहे हैं.

TAGGED:

