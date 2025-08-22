बलौदाबाजार: जिले के छात्रों में स्किल डेवलेपमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्किल एन्हांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया. यह कार्यक्रम 21 जुलाई से 22 अगस्त 2025 तक चला. इसमें छात्रों को रोज़गार के लिए जरूरी तकनीकी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई.
क्या-क्या सिखाया गया छात्रों को?
- ऑफिस मैनेजमेंट और ऑटोमेशन: छात्रों ने ऑफिस चलाने के तरीके, फाइलिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सीखा.
- रियल टाइम वर्किंग सिस्टम: छात्रों को ऑफिस जैसा अनुभव मिला, जिसमें उन्होंने काम की प्रक्रिया और वर्कफ्लो को समझा.
- वेब पोर्टल्स पर डेटा एंट्री और वैलिडेशन: ऑनलाइन डेटा कैसे एंटर और वेरिफाई किया जाता है – इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई.
- एमएस ऑफिस के उन्नत टूल्स: वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक जैसे टूल्स का प्रोफेशनल उपयोग सिखाया गया.
- सोशल साइंस और करियर गाइडेंस: छात्रों को सामाजिक विज्ञान और उससे जुड़े रोजगार के नए अवसरों के बारे में जानकारी दी गई.
- फाइनेंशियल मैनेजमेंट: बजट बनाना, बचत करना और आर्थिक योजना बनाना सिखाया गया.
कार्यक्रम की खास बातें
- एक महीने की गहन ट्रेनिंग
- हर दिन दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक क्लास
- विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक गाइडेंस
- कॉलेज के डाटा अपडेट का काम छात्रों ने किया
- हर छात्र को 2000 रुपये का स्टाइपेंड मिला
- प्रशिक्षण पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया गया
हमारा उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार के लिए तैयार करना है. यह शुरुआत है, आगे और भी बड़े कार्यक्रम होंगे- डॉ. डाली शुक्ला (HOD)
हम चाहते हैं कि छात्र सिर्फ नौकरी ही नहीं करें, बल्कि खुद के व्यवसाय भी शुरू करें. स्किल डेवलपमेंट के जरिए यह संभव है.- राजेश कोमलवार, रजिस्टार
अब मुझे लगता है कि मैं किसी भी ऑफिस में काम शुरू कर सकती हूं. यह ट्रेनिंग मेरी सोच बदलने वाली रही.- कृष्णा जायसवाल, स्टूडेंट
पहले कंप्यूटर से डर लगता था, अब आत्मविश्वास बढ़ा है. डिजिटल स्किल्स बहुत काम आएंगी.- शिवानी पैकरा, स्टूडेंट
हमें पढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि असली काम भी करवाया गया. कॉलेज का डाटा अपडेट करना शानदार अनुभव था.- रवि पटेल, स्टूडेंट
बलौदाबाजार के लिए क्यों है यह कार्यक्रम जरूरी?
- सीमित संसाधनों में बड़ा अवसर: छोटे शहरों के छात्रों को अब बड़े शहरों जैसा प्रशिक्षण मिल रहा है.
- रोजगार के नए रास्ते: सरकारी, निजी और फ्रीलांसिंग में छात्रों को नए अवसर मिलेंगे.
- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम: छात्र स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए भी तैयार हो रहे हैं.
- डिजिटल इंडिया के अनुरूप स्किल्स: बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट कर रहे हैं छात्र.
इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो छोटे शहरों के छात्र भी बड़ी उड़ान भर सकते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ अगर सही स्किल दी जाए तो युवा खुद का भविष्य बना सकते हैं.