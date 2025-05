ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में युवक का कंकाल मिला; खेत मालिक पर हत्या का आरोप, दर्ज हुआ केस - YOUTH SKELETON FOUND IN FIROZABAD

कंकाल मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read

फिरोजाबाद: जनपद के पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर में एक युवक का कंकाल खेत में मिलने पर हड़कंप मच गया. वह सात दिन से लापता था. परिजनों ने गांव के एक किसान पर हत्या का आरोप लगाया है. युवक इस किसान के यहां मजदूरी करता था. पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मामले के जल्द खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. आरोपी किसान के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया गया है. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद (Video Credit- ETV Bharat)

कंकाल के पास मिले कपड़ों से हुई पहचान: उन्होंने कहा कि गांव हिम्मतपुर के रहने वाला उस्मान पुत्र मुस्ताक (उम्र 24 साल) 3 मई से लापता था. परिजन उसको खोज रहे थे. शनिवार को एक कंकाल गांव के बाहर एक खेत से बरामद हुआ. कंकाल की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी. इसी दौरान मुस्ताक ने कंकाल के समीप से मिले कपड़ों के आधार पर दावा किया कि यह कंकाल उसके बेटे उस्मान का है. आखिरी बार 3 मई को सीसीटीवी फुटेज में दिखा था: मुस्ताक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. उस्मान तीन भाइयों में सबसे छोटा था. कोटकी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 3 मई की रात करीब 10 बजे उसको पिंटू के साथ देखा गया था. मुस्ताक ने बताया कि यह कंकाल उनके बेटे उस्मान का है. उस्मान 3 मई से गायब था. मुस्ताक का यह भी आरोप है कि उनका बेटा गांव के ही एक किसान पिंटू शर्मा के यहां 10-12 साल से काम करता था. उन्हीं ने ही मुस्ताक की की हत्या की है. जल्द खुलासे के लिए पुलिस ने बनायी तीन टीमें: इस संबंध में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि उस्मान के पिता ने जो आरोप लगाया है, उसकी जांच कराई जा रही है. घटना के खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया है. ये भी पढ़ें- हाथरस में 7 साल के बच्चे की हत्या, हाथ-पैर रस्सी से बांधकर शव खेत में फेंका, 2 दिन से था लापता

