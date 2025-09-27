शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, आज कार्तिकेय की माता स्कंदमाता की होती है पूजा
शारदीय नवरात्रि का आज पांचवां दिन है. आज जगतजननी मां के स्कंदमाता स्वरूप की आराधना होती है.
Published : September 27, 2025 at 6:52 AM IST
बीकानेर : शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाती है. पहाड़ों पर रहने वाली और सांसारिक जीवों में नवचेतना का बीज बोने वाली देवी को ही मां स्कंदमाता कहते हैं. माता को केले और खीर का भोग प्रिय है. मान्यता है देवी स्कंदमाता की उपासना से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है. मां स्कंदमाता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.
भगवान कार्तिकेय की मां हैं स्कंदमाता : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है. भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है और मां को अपने बेटे के नाम से पुकारा जाना प्रिय है, इसलिए इनका नाम स्कंदमाता के रूप में प्रचलित हुआ. प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है. उन्हें पार्वती का स्वरूप माना जाता है और पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन होता है और वह भी पार्वती का ही स्वरूप हैं.
पढ़ें. नवरात्रि विशेष : पहाड़ चीरकर मां आशापुरा ने सांभर के राजा को दिए दर्शन, गुफा में विराजमान हैं देवी
मां को कुमुद पसंद : पंडित किराडू कहते हैं कि वैसे तो पूजन में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के पुष्पों का अपना महत्व है. पूजा में देवी को सभी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन यदि शास्त्रसम्मत बात करें तो स्कंदमाता के पूजन में कुमुद के पुष्प से पूजन अर्चन और मंत्र अर्चन करना उत्तम होता है. कुमुद पुष्प देवी को अति प्रिय है.
फल में केला अतिप्रिय : पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि शुद्ध मन से और अपने सामर्थ्य अनुसार देवी को लगाए गए भोग का फल मिलता है. देवी को भी वो भोग स्वीकार होता है, लेकिन यदि पसंद की बात करें तो देवी को खीर, मालपुआ का भोग लगाना श्रेयस्कर होगा. इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है. वहीं, ऋतुफल में केला देवी की पसंद है. साधक को भी पूजा करते समय इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए.