ETV Bharat / state

कानपुर में कुएं में गिरने से बच्ची की मौत; 12 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन, कुएं के पास मिली मासूम की चप्पल

थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर में कुएं में गिरने से बच्ची की मौत
कानपुर में कुएं में गिरने से बच्ची की मौत (Photo credit: कानपुर पुलिस व परिजन)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : रेउना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात एक गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची (6) अचानक लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चल सका तो उन्होंने घर के पास में ही स्थित कुएं में बच्ची के गिरने का शक जाहिर किया.

12 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची को बाहर निकाला : घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. टीम ने गुरुवार को करीब 12 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थीं. फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घर के बाहर खेल रही थी : रेउना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन नायरा (6) बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक वह खेलते-खेलते लापता हो गई. परिजनों ने उसकी गांव में खोजबीन भी शुरू की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका.

कुएं के पास मिली बच्ची की चप्पल : उन्होंने बताया कि संदेह होने पर वह घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें बच्ची की चप्पल पड़ी हुई मिली. जिससे उन्हें आशंका हुई की बच्ची कुएं में गिर गई है. इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

दो सबमर्सिबल की मदद से पानी को निकाला गया : सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुज राजपूत मय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने दो सबमर्सिबल की मदद से कुएं से पानी निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया.

घाटमपुर सीएचसी ले जाया गया : काफी ज्यादा अंधेरा और अन्य बाधाओं के चलते 12 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुरुवार की सुबह बच्ची को कुएं से बाहर निकल गया और उसे तत्काल घाटमपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता का हो चुका है निधन : परिजनों के मुताबिक, नायरा के पिता का कुछ साल पहले निधन हो चुका है. वह घर पर अपने चाचा-चाची और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी. ऐसे में बच्ची की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस मामले में थाना प्रभारी अनुज राजपूत का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. बच्ची के शव को कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ; डेढ़ किमी दूर खून से लथपथ मिली, इलाज के दौरान मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR NEWSGIRL CHILD DIES IN KANPURGIRL FALLS WELL IN KANPURUP NEWSKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.