ETV Bharat / state

कानपुर में कुएं में गिरने से बच्ची की मौत; 12 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन, कुएं के पास मिली मासूम की चप्पल

कानपुर : रेउना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात एक गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची (6) अचानक लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चल सका तो उन्होंने घर के पास में ही स्थित कुएं में बच्ची के गिरने का शक जाहिर किया.

12 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची को बाहर निकाला : घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. टीम ने गुरुवार को करीब 12 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थीं. फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घर के बाहर खेल रही थी : रेउना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन नायरा (6) बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक वह खेलते-खेलते लापता हो गई. परिजनों ने उसकी गांव में खोजबीन भी शुरू की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका.

कुएं के पास मिली बच्ची की चप्पल : उन्होंने बताया कि संदेह होने पर वह घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें बच्ची की चप्पल पड़ी हुई मिली. जिससे उन्हें आशंका हुई की बच्ची कुएं में गिर गई है. इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

दो सबमर्सिबल की मदद से पानी को निकाला गया : सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुज राजपूत मय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने दो सबमर्सिबल की मदद से कुएं से पानी निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया.