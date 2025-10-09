दिवाली से पहले हिमाचल में इन 6 तहसीलदारों को मिला प्रमोशन का तोहफा, बने HAS अधिकारी
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने दिवाली से पहले 6 तहसीलदारों को बड़ा तोहफा दिया है. पदोन्नत कर बनाए गए HAS अधिकारी.
Published : October 9, 2025 at 7:18 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 7:27 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में अनुभव और सेवा के आधार पर लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे तहसीलदारों के चेहरे खिल उठे हैं. प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने छह तहसीलदारों को राज्य की प्रतिष्ठित सेवा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) में पदोन्नत कर दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. ये प्रमोशन आदेश उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मुकदमों के अधीन हैं. ऐसे में प्रमोशन की इस सूची के जारी होते ही राजस्व विभाग में उत्साह और बधाइयों का दौर शुरू हो गया है. इन अधिकारियों को अब पोस्टिंग के इंतजार करना होगा. इसको लेकर सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
हिमाचल में इन 6 तहसीलदारों को मिली प्रमोशन
हिमाचल में तहसीलदार पद पर सेवाएं दे रहे 6 अधिकारियों को पदोन्नत कर HAS बनाया गया है. कार्मिक विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार ये पदोन्नति हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम 1973 के नियम 15 के तहत, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई हैं.
ये तहसीलदार बने HAS
इसके मुताबिक अजय कुमार सिंह, विवेक कुमार नेगी, राजेश कुमार, जगदीश चंद, चेतन चौहान और संजीत शर्मा को तहसीलदार से पदोन्नत कर HAS बनाया गया है. ये पदोन्नति उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मुकदमों के अंतिम निर्णय के अधीन हैं. वहीं, HAS बने इन अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर-22 के तहत वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प चुनने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
