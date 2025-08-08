Essay Contest 2025

चंबा के तीसा में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत छह की मौत - CAR ACCIDENT HIMACHAL

चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां कार सवार छह लोगों की मौत हो गई.

दुर्घटनाग्रस्त कार
दुर्घटनाग्रस्त कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 12:47 PM IST

चंबा: जिला के चुराह उपमंडल के चनवास संपर्क मार्ग पर एक कार कल रात के समय 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल तीसा भिजवा दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार बनीखेत से बुलवास की ओर जा रही स्विफ्ट कार पर अचानक पहाड़ी से लुढ़क कर भारी-भरकम पत्थर आ गिरा. इससे कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. परिणस्वरूप कार में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में राजेश कुमार, उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक राजेश कुमार तीसा क्षेत्र में ही जेबीटी अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार के दोनों बच्चे बनीखेत में स्कूल में पढ़ाई करते थे. बच्चों को स्कूल से लाने के लिए ही राजेश कुमार पत्नी के साथ बनीखेत गए थे. लौटते समय इनकी कार हादसे का शिकार हो गई.

गांव में पसरा मातम

कार में 3 पुरुष, 1 महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे. हादसा इतना दर्दनाक था कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर भागे और पुलिस के साथ साथ प्रशासन को सूचित किया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग और पुलिस टीमों ने ग्रामीणों की मदद से सभी छह लोगों के शव गहरी खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाए. रात का समय होने पर शवों को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को मृतकों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल तीसा में किया किया गया. शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं. हादसे के बाद गांव और पूरे परिवार में मातम का माहौल है. एसपी चंबा अभिषेक यादव ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही ही हादसे के असल कारणों का पता चल पाएगा.

दुर्घटना में मारे लोगों की सूची

  1. राजेश कुमार पुत्र नरेन सिंह, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा, उम्र 40 वर्ष
  2. हंसो पत्नी राजेश कुमार, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा, उम्र 36 वर्ष
  3. आरती पुत्री राजेश कुमार, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा, उम्र 17 वर्ष
  4. दीपक पुत्र राजेश कुमार, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा, उम्र 15 वर्ष
  5. राकेश कुमार पुत्र हरि सिंह, गांव बुलवास, डाकघर जुंगरा, उम्र 44 वर्ष
  6. हेम पाल पुत्र इंदर सिंह,गांव सलांचा, डाकघर भंजरारू, उम्र 37 वर्ष

सीएम ने जताया शोक

वहीं, सीएम सुक्खू ने इस हादसे पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि 'चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद एवं पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें.'

