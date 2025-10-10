ETV Bharat / state

दिल्ली में आयुष्मान योजना के छह महीने पूरे: जानिए कितने लोगों को मिला लाभ, क्या हैं इस योजना की समस्याएं ?

करीब पांच लाख लोगों के बने आयुष्मान कार्ड और सिर्फ नौ हजार 254 मरीजों को मिला लाभ.

दिल्ली में आयुष्मान योजना के छह महीने पूरे
दिल्ली में आयुष्मान योजना के छह महीने पूरे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 7:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू हुए शुक्रवार को 6 महीने पूरे हो गए. 10 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इस योजना को दिल्ली में लागू करने का शुभारंभ किया था. उसके बाद दिल्ली में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हुए जिसमें बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई. दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखते हुए उन्हें 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर इस योजना के तहत देने का प्रावधान किया.

दिल्ली में अब तक इस स्कीम के तहत 4 लाख 99 हजार 230 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बना है. साथ ही 9 हजार 254 मरीजों को एडमिट कर इलाज की सुविधा दी गई है. वहीं, मात्र 166 अस्पताल इस स्कीम के तहत इलाज करने को तैयार हुए हैं. जबकि, सभी बड़े और नामी प्राइवेट अस्पताल अभी भी इस स्कीम से दूरी बनाए हुए हैं. यह योजना अपने 6 महीने में दिल्ली में कितनी प्रभावी रही इसको लेकर के ईटीवी भारत ने दिल्ली में डॉक्टरों की बड़ी संस्था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, असोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया), अस्पताल संचालकों एवं डॉक्टरों से बातचीत की.

दिल्ली में आयुष्मान योजना के छह महीने पूरे: जानें क्या हैं इस योजना की समस्याएं (ETV Bharat)

इस योजना को लेकर असोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिरिधर जे. ज्ञानी ने कहा कि आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है. इसे दिल्ली सरकार ने लागू किया यह बहुत ही स्वागत योग्य था. साथ ही दिल्ली पूरे देश में एक अकेला राज्य है जिसने सीनियर सिटीजन को इस योजना के तहत 10 लाख का हेल्थ कवर दिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक हजार से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम हैं. प्राइवेट अस्पताल अब भी इससे जुड़ने से हिचक रहे हैं इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार की ओर से जो बीमारियों के इलाज के लिए रेट तय किए गए हैं वो बहुत कम हैं. हम केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इन रेट को रिवाइज किया जाए. ये बहुत पुराने रेट हैं.

इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या पेमेंट में देरी भी है. 50 से 100 बेड वाले मिडल लेवल अस्पताल इस योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें समय पर पेमेंट न मिलने का डर है, जिससे अस्पताल की स्थिति पर असर पड़ सकता है. डॉ. ज्ञानी ने बताया, ''पेमेंट समय पर मिले, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. हमारी मांग है कि अगर सरकार की तरफ से पेमेंट में एक महीने से ज्यादा की देरी हो तो अस्पतालों को 1% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे. ऐसा होने से ज्यादा से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ जाएंगे. जिससे लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.''

दिल्ली में आयुष्मान योजना के छह महीने पूरे (ETV Bharat)

अभी तो समय पर मिला पेमेंट, अस्पतालों को आगे फंसने डर

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा कि इस योजना में शामिल अधिकतर अस्पतालों को अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से पेमेंट समय पर मिल गया है. लेकिन, बाकी अस्पतालों को ये लग रहा है कि सरकार अभी पेमेंट समय से इसलिए दे रही है क्योंकि वह चाहती है ज्यादा से ज्यादा अस्पताल इसमें शामिल हों. आगे से पेमेंट समय पर मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है. इसलिए भी अस्पताल इससे बच रहे हैं.

डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा कि बड़े अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए हर हाल में रेट लिस्ट में बदलाव करना होगा. जब तक रेट नहीं बढ़ाया जाता या इसका कोई विकल्प नहीं निकाला जाता, तब तक इस स्कीम को अपनाना मुश्किल है. वहीं, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में से एक सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा; ''हमने दिल्ली सरकार से पहले से ही यह योजना अपने यहां लागू कर रखी थी, क्योंकि हमारे यहां देश भर से मरीज इलाज कराने आते हैं. लेकिन, अभी तक इस योजना के तहत इलाज का एक भी पैसा हमको नहीं मिला है.''

आयुष्मान में कवर हो रही 136 बीमारियां, लेकिन संख्या उससे कहीं ज्यादा

आयुष्मान योजना को लेकर अश्लोक अस्पताल सफदरजंग में सीनियर कंसल्टेंट डॉ अनिल शर्मा ने बताया कि आयुष्मान योजना में केंद्र सरकार ने करीब 136 बीमारियों को शामिल किया है, लेकिन बीमारियां इससे ज्यादा हैं. कई बार ऐसा होता है कि मरीज आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटल में आकर भर्ती हो गया. जांच में पता चला कि जो बीमारी मरीज को है वह आयुष्मान योजना में कवर ही नहीं हो रही है तो ऐसे में अस्पताल मरीज को फिर डिस्चार्ज करता है क्योंकि उस बीमारी का इलाज करने पर उसे सरकार से पेमेंट नहीं मिलेगा. हालांकि मरीज उस बीमारी के इलाज का पेमेंट करने को तैयार होता है तो अस्पताल इलाज करता है.

इसलिए सरकार को इसमें और भी बीमारियों को शामिल करना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आयुष्मान में कवर नहीं होता है. आयुष्मान से इलाज कराने आए ऐसे एक मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ा. क्यूरवेल मेडिकल सेंटर के संचालक एवं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अश्वनी गोयल ने बताया कि आयुष्मान योजना में डिलीवरी कराने का सरकार सिर्फ 9000 रुपया देती है, जबकि डिलीवरी के लिए किसी छोटे मेडिकल सेंटर को गायनी और एनेस्थीसिया के डाक्टर को बाहर से बुलाना पड़ता है तो ऐसे में उनका खर्चा कई गुना ज्यादा होता है तो ऐसे में उनके लिए आयुष्मान के रेट पर डिलीवरी कराना संभव नहीं होता. इसलिए रेट को रिवाइज करने की बहुत जरूरत है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले नहीं होने देंगे पेमेंट की समस्या

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आयुष्मान योजना में पेमेंट की समस्या को लेकर कहा, ''अभी तक जो भी अस्पताल योजना में शामिल हैं उनमें अधिकतर का पेमेंट हो चुका है. इसको देखकर ऐसे अस्पताल भी अब योजना में जुड़ने जा रहे हैं. अस्पतालों को पेमेंट की समस्या नहीं होने दी जाएगी. रहा बीमारियों के इलाज के रेट का सवाल तो वह केंद्र सरकार ने पूरे देश के सभी अस्पतालों के लिए तय किए हैं वही दिल्ली में भी लागू हैं. हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अधिक से अधिक प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना में जोड़ें.''

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, अब लोगों को 10 लाख तक का इलाज मिलेगा मुफ्त
  2. स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकनायक अस्पताल का दौरा, बोले- दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में होगी MRI की सुविधा

For All Latest Updates

TAGGED:

AYUSHMAN BHARAT YOJNA DELHIAYUSHMAN BHARAT SCHEMEदिल्ली आयुष्मान योजनाAYUSHMAN BHARAT SCHEME UPDATEAYUSHMAN BHARAT YOJANA IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.