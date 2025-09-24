ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान में मिले 6 मोबाइल, तीन मुकदमे दर्ज

जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम ने बुधवार को बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. जिनकी जांच जारी है.

जयपुरः दो बंदियों के दीवार फांदकर भागने का मामला सामने आने के बाद सुर्खियों में आई जयपुर सेंट्रल जेल में अब एक बार फिर मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया है. जेल प्रशासन की ओर से दो दिन तक चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान तीन अलग-अलग वार्डों में 6 मोबाइल लावारिस हालात में पड़े मिले हैं.

वार्ड 4 और 9 में मिले दो मोबाइलः जेल प्रहरी सुमेर सिंह कि ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि 22 सितंबर को कारापाल नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में ऑन ड्यूटी स्टाफ और आरएसी स्टाफ की मदद से वार्ड नंबर 4 और 9 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान वार्ड 4 और 9 में दो मोबाइल लावारिस मिले. इस मामले की जांच एएसआई मुकेश चंद को सौंपी गई है.

अगले दिन फिर उसी वार्ड में मिले मोबाइलः जेल प्रहरी संतोष कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 23 सितंबर को जेल कारापाल नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की मदद से वार्ड नंबर 4 और 9 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान वार्ड नंबर 4 और 9 में लावारिस हालात में मोबाइल मिले. इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल घनश्याम को सौंपी गई है.

वार्ड 3 में भी मिले दो मोबाइलः इसी प्रकार, जेल प्रहरी राजेश कुमार ने तीसरा मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 23 सितंबर को कारापाल राजेश डूकिया के नेतृत्व में स्टाफ की मदद से जेल के वार्ड नंबर 3 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान वार्ड 3 में दो मोबाइल मिले. इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.