अजमेर: पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर इसके छह सदस्यों को गिरफ्तार किया. ट्रैक्टर चोर गिरोह ने तीन ट्रैक्टर चुराना कबूला है. ये रैकी कर ट्रैक्टर चुराते और सस्ते दाम में बेच देते थे. गिरफ्तार आरोपियों में एक आदतन अपराधी है, जिसकी पुलिस हिस्ट्रीशीट खोलने जा रही है.

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 11 जुलाई को पीसांगन निवासी महावीर सिंह रावत ने ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया. उनका कहना था कि ट्रैक्टर व ट्रॉली पीसांगन पेट्रोल पंप के पास रात को खड़े किए, जिसे कोई चुरा ले गया. पीसांगन पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच की और कड़ियां जोड़ते हुए छह आरोपियों तक पहुंच गई. इनमें आरोपी जगदीश गुर्जर के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में 12 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस जगदीश की हिस्ट्रीशीट खोलेगी.

पढ़ें: वाहन चोर गिरोह पकड़ा: 11 बाइक और कार के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार - VEHICLE THEFT GANG CAUGHT

ये गिरफ्तार: एसपी राणा ने बताया कि पीसांगन के भटसुरी निवासी जगदीश गुर्जर, दयाल गुर्जर व प्रतापपुर निवासी राधेश्याम गुर्जर, ब्यावर के श्यामपुर निवासी जगदीश गुर्जर एवं राजपाल गुर्जर और जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र निवासी रामपाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया.

पहले करते रैकी: एसपी राणा ने बताया कि आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल एसयूवी बरामद की गई. आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक तीन ट्रैक्टर चुराना कबूल कर लिया है. इसके अलावा अन्य वारदात के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. आरोपी मौज व शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे. पहले गिरोह का एक सदस्य रैकी करता और अन्य वारदात को अंजाम देते. फिर चुराए ट्रैक्टर को सस्ते दाम में बेच देते थे.