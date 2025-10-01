ETV Bharat / state

"चीखों से गूंज उठा हाईवे", करनाल के एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 6 की मौत

करनाल के एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है.

करनाल में शोक में डूबा परिवार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 8:57 PM IST

करनाल: जिले के फरीदपुर गांव के 51 वर्षीय महेंद्र जुनेजा की 21 सितंबर को हार्ट फेल होने से मौत हो गई थी. बुधवार को उनकी 'दसवीं' (देसाई रस्म) के लिए पूरा परिवार सुबह-सुबह हरिद्वार के लिए रवाना हुआ था. लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

दो गाड़ियों में सवार थे परिवारजन: महेंद्र के भाई राजेंद्र ने बताया कि अर्टिगा कार में महेंद्र की पत्नी मोहिनी (47), बड़ा बेटा पीयूष (22), छोटा बेटा हार्दिक (18), जीजा राजेंद्र (60), बहन विमी (50), छोटी बहन अंजू (40) और ड्राइवर शिव (23) सवार थे. वहीं दूसरी गाड़ी ब्रेज़ा में आत्मप्रकाश, सुरेंद्र, मंजू और बाबू बैठे थे. राजेंद्र की फूट-फूट कर निकली ये आवाज़ पूरे घटनाक्रम को बयान कर गई –“हम तो भाई की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे…पर रास्ते में हमारा पूरा परिवार ही उजड़ गया.”

करनाल के एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 6 की मौत (Etv Bharat)

खड़े ट्रक में घुसी अर्टिगा: राजेंद्र ने रोते हुए बताया कि सुबह लगभग 6 बजे जब दोनों गाड़ियां मुजफ्फरनगर के किताबी एरिया में जयदेव होटल के पास पहुंची, तभी आगे चल रही अर्टिगा कार खड़े ट्रक में जोरदार टकरा गई. पीछे से आ रही ब्रेज़ा में बैठे परिजनों ने दौड़कर कार से लहूलुहान रिश्तेदारों को निकालने की कोशिश की.

मौके पर ही 5 की मौत, 2 गंभीर घायल: राजेंद्र ने कहा कि टक्कर इतनी भयानक थी कि अर्टिगा का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह फंस गया. कार के परखच्चे उड़ चुके थे. हादसे में मोहिनी, बेटा पीयूष, बहन विमी, जीजा राजेंद्र और ड्राइवर शिव की मौके पर ही मौत हो गई. छोटी बहन अंजू और छोटा बेटा हार्दिक गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल ले जाते वक्त टूटी सांसें: दोनों घायलों को तुरंत एंबुलेंस से भद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. लेकिन वहां अंजू ने दम तोड़ दिया. जबकि हार्दिक की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया. परिवार उसे पानीपत के एक निजी अस्पताल लेकर आये जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

गांव का ड्राइवर शिवा भी हादसे का शिकार: ड्राइवर शिवा भी करनाल के फरीदपुर गांव का ही रहने वाला था. उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी और डेढ़ साल का बेटा रोनित है. परिजनों ने बताया कि शिवा हादसे से एक दिन पहले ही हिमाचल स्थित ज्वाला जी माता के दर्शन कर लौटा था और हरिद्वार जाने के मूड में नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा.

टूट गया पूरा परिवार, गूंज उठा शोक: महेंद्र का परिवार पानीपत में सेनेटरी की दुकान चलाता था. दोनों बेटे पढ़ाई के साथ दुकान संभालते थे. हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव व रिश्तेदारों में मातम पसरा हुआ है.

