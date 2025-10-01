ETV Bharat / state

"चीखों से गूंज उठा हाईवे", करनाल के एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 6 की मौत

करनाल में शोक में डूबा परिवार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 1, 2025 at 8:57 PM IST 3 Min Read

करनाल: जिले के फरीदपुर गांव के 51 वर्षीय महेंद्र जुनेजा की 21 सितंबर को हार्ट फेल होने से मौत हो गई थी. बुधवार को उनकी 'दसवीं' (देसाई रस्म) के लिए पूरा परिवार सुबह-सुबह हरिद्वार के लिए रवाना हुआ था. लेकिन किसे पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. दो गाड़ियों में सवार थे परिवारजन: महेंद्र के भाई राजेंद्र ने बताया कि अर्टिगा कार में महेंद्र की पत्नी मोहिनी (47), बड़ा बेटा पीयूष (22), छोटा बेटा हार्दिक (18), जीजा राजेंद्र (60), बहन विमी (50), छोटी बहन अंजू (40) और ड्राइवर शिव (23) सवार थे. वहीं दूसरी गाड़ी ब्रेज़ा में आत्मप्रकाश, सुरेंद्र, मंजू और बाबू बैठे थे. राजेंद्र की फूट-फूट कर निकली ये आवाज़ पूरे घटनाक्रम को बयान कर गई –“हम तो भाई की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे…पर रास्ते में हमारा पूरा परिवार ही उजड़ गया.” करनाल के एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 6 की मौत (Etv Bharat) खड़े ट्रक में घुसी अर्टिगा: राजेंद्र ने रोते हुए बताया कि सुबह लगभग 6 बजे जब दोनों गाड़ियां मुजफ्फरनगर के किताबी एरिया में जयदेव होटल के पास पहुंची, तभी आगे चल रही अर्टिगा कार खड़े ट्रक में जोरदार टकरा गई. पीछे से आ रही ब्रेज़ा में बैठे परिजनों ने दौड़कर कार से लहूलुहान रिश्तेदारों को निकालने की कोशिश की.