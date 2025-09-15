ETV Bharat / state

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. ओमप्रकाश चौटाला के छह वारिसों ने जब्त संपत्ति मुक्त करने की मांग की, ईडी ने किया विरोध

नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. ओमप्रकाश चौटाला के दो पुत्रों अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला समेत छह वारिसों ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की अनुमति देने की मांग की है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने इस मामले पर 9 और 10 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

ओमप्रकाश चौटाला के जिन वारिसों ने जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की अनुमति मांगी है उनमें अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, सुचित्रा सिंह, सुनीता सिंह और अंजलि सिंह शामिल हैं. इन याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर मांग की है ओमप्रकाश चौटाला की जब्त संपत्तियों को मुक्त किया जाए. ईडी ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए इन जब्त संपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति मांगी है.

बता दें कि 27 मई, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे जो उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा मुकर्रर करते हुए ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था.