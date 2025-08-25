ETV Bharat / state

जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में छह दिवसीय CME कार्यक्रम शुरू. आयुर्वेद आहार के वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा. राजस्थान क्रीड़ा परिषद संग एमओयू भी हुआ.

आयुर्वेद आहार पर छह दिवसीय CME की शुरुआत
आयुर्वेद आहार पर छह दिवसीय CME की शुरुआत (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 25, 2025 at 6:22 PM IST

जयपुर: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर में सोमवार से "आयुर्वेद आहार" विषय पर आधारित छह दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम का उद्देश्य आहार के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण और रोग प्रबंधन में आयुर्वेद के सिद्धांतों को आधुनिक चिकित्सा के संदर्भ में समझना और प्रचारित करना है.

उद्घाटन और उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईए के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने किया. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में "आहार" को जीवन का मूल आधार माना गया है. जीवनशैली संबंधी विकारों जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह और हृदय रोग का कारण आजकल की अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान है. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में मौसम के अनुसार आहार के नियम बताए गए हैं और यदि इनका पालन किया जाए तो कई बीमारियों से बचाव संभव है.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आहार का महत्व: रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि पारंपरिक आहारों से दूरी के चलते लोग आज विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इस CME का उद्देश्य आयुर्वेद आहार को वैज्ञानिक प्रमाणों से जोड़ते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उसकी प्रभावी भूमिका स्थापित करना है. इसमें आयुर्वेद आहार के शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण और उनके प्रयोगात्मक उपयोग पर गहन चर्चा की जा रही है.

बीमारियों से बचाव पर जोर: प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इलाज के दौरान यह सामने आया है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ आहार की अनियमितता है. यदि मौसम और प्रकृति के अनुरूप भोजन लिया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि संस्थान का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद आहार की जानकारी दी जाए ताकि वे अपनी जीवनशैली में सुधार ला सकें.

आयुर्वेद आहार के वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा
आयुर्वेद आहार के वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान क्रीड़ा परिषद के साथ एमओयू: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अंतर्गत खेल संबंधी चोटों का प्रबंधन, खिलाड़ियों का पुनर्वास, प्रदर्शन में सुधार और निवारक देखभाल पर काम किया जाएगा. साथ ही योग और प्राणायाम के माध्यम से खिलाड़ियों के समग्र स्वास्थ्य संवर्द्धन पर भी जोर दिया जाएगा. इसके अलावा, खेल आयुर्वेद से जुड़ी अनुसंधान परियोजनाएं, दस्तावेज़ीकरण, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किए जाएंगे.

