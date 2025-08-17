ETV Bharat / state

महापौर सुषमा खर्कवाल ने निर्विरोध निर्वाचन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता बताया. कहा कि यह कार्यकारिणी को सशक्त बनाएगा.

लखनऊ न गर निगम कार्यकारिणी चुनाव.
लखनऊ न गर निगम कार्यकारिणी चुनाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 1:43 PM IST

लखनऊ: नगर निगम कार्यकारिणी के छह रिक्त सदस्यों के चुनाव में सभी को निर्विरोध चुन लिया गया है. नगर निगम कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के लिए रविवार को अधिवेशन का आयोजन किया गया. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उपस्थित रहे.

सपा के पार्षद लाल गमछे में और भाजपा के पार्षद केसरिया गमछे में नजर आए. इससे अधिवेशन में उत्साह और जोश का माहौल बना रहा. यह रंग बिरंगा दृश्य राजनीतिक एकता और उत्सव का प्रतीक बन गया. चुनाव प्रक्रिया में छह सीटों के लिए कुल छह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. नामांकन वापसी की अंतिम समय तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया, इसके चलते सभी छह प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. इनमें भारतीय जनता पार्टी से पांच और समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी शामिल रहे.

भाजपा की ओर से राजेश सिंह गब्बर, पृथ्वी, संदीप शर्मा, पिंकी रावत और अरुण कुमार राय ने जीत हासिल की, जबकि सपा से रामनरेश चौरसिया निर्वाचित हुए हैं. महापौर सुषमा खर्कवाल ने अधिवेशन के दौरान सभी विजेताओं के नामों की घोषणा की और उन्हें हार्दिक बधाई दी. उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों से शहर के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया.

ढाई महीने देरी से हुआ चुनाव. (Video Credit: ETV Bharat)

महापौर सुषमा खर्कवाल ने इस निर्विरोध निर्वाचन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता बताया और कहा कि यह नगर निगम की कार्यकारिणी को और सशक्त बनाएगा. निर्विरोध चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत हुई. यह प्रक्रिया दोनों दलों के बीच सहमति और समन्वय को दर्शाती है. नवनिर्वाचित सदस्यों ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी दोहराई और कहा कि वे शहर की बेहतरी के लिए दिन-रात कार्य करेंगे.

अधिवेशन में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया. यह निर्वाचन नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, जो शहर की स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है.

कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और सभी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. इस शांतिपूर्ण और सहमति आधारित चुनाव ने शहरवासियों में भी विश्वास जगाया है, कि उनकी चुनी हुई कार्यकारिणी उनके हितों के लिए समर्पित रहेगी.

Last Updated : August 17, 2025 at 1:43 PM IST

